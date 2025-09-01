北市警公布黃國昌勒警另一視角！他批「手放肩膀」說就是在硬拗

2025/09/01 21:35

黃國昌勒住警察脖子的畫面在網上瘋傳。（圖擷取自民眾之聲）

北市警公布黃國昌勒警另一個拍攝視角。（記者王冠仁翻攝）

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌上週六（8/30）未成功申請路權下，發起「司法改革 公民走讀」強闖禁制區，黃國昌疑似勒住員警脖子畫面引發熱議。黃國昌事後辯稱，他只是「把手放在員警肩膀上」，但網傳影片都能看到當事員警的脖子被黃國昌勾住，且露出不適的表情，台北市警局也公布黃國昌勒警另一個拍攝視角，表示將會將相關事證交給檢方。對此，資深媒體人陳揮文表示，黃國昌的「手放肩膀」說根本是硬拗！

黃國昌8月30日宣稱為「紀念」前主席柯文哲被檢調搜索羈押滿一週年，在北市愛國西路、中山南路口發起非法遊行，警方架拒馬阻擋，結果出現黨工踩踏警察、小草爬警員頭頂玩起「波浪舞」等荒謬場面，過程中有多名警察掛彩，還有1位女警昏厥送醫，其中黃國昌疑似從後方用手勒住員警頸部的畫面也在網上瘋傳，引爆眾怒。

事後黃國昌辯稱，他從頭到尾都沒勒人家脖子，都是特定媒體在操作，他當時只是把手放在員警的肩膀上。除此之外，他還酸當天這些警察都是「被上面交代任務」，讓大批網友直呼傻眼。而被黃國昌疑似勒住脖子的中正一分局督察組長陳育健，則緩頰稱當時他在現場執行維安勤務，黃國昌原本手搭在他的肩頸部，黃要拿麥克風時，他確實被其手臂勾住，喉嚨部位也有被碰到，但他認為黃國昌沒有惡意，應該是因現場推擠混亂所致，不會提告傷害。

不過北市警局昨（8/31）晚發聲明並公布另一個拍攝視角，可以從畫面上看到黃國昌確實將其左手壓在陳姓組長的頸部，時間長達數秒。北市警局表示，尊重陳員提告傷害與否的權利，但在此次活動中，黃國昌涉嫌非法集會、對警官勒頸、破壞阻材，警方近期將檢視、釐清相關蒐證影像事證，移送檢方偵辦。另外，北市警局也強調，總統府及總統官邸均屬遊行禁制區，民眾黨雖聲稱曾申請路權，但該路段本來就不得核准，警方曾建議改申請愛國西路北側等合法路段，卻遭拒絕。

對此，陳揮文今天（9/1）在其YT頻道直播時直言， 他對黃國昌發起這樣的群眾運動，感到非常不以為然，他實在不懂這種活動的意義是什麼？對柯文哲乃至整個民眾黨又有什麼幫助？而且陳揮文看到有小草躺在警員身上玩起「人體衝浪」，還對著鏡頭揮手燦笑，也忍不住怒轟「到底有什麼毛病？」

陳揮文還說，其實當天的警察也知道當天就是個秀，是由黃國昌帶頭的一個秀，大家就一起作秀；針對勒警這件事，「他們這些警察，不管是在警察大學還是警專，柔道、跆拳道這種防身術他們一定都會的啊，你把黃國昌的手架開或撥開都可以，你讓黃國昌在那邊瞎掰說什麼手放在肩膀？那樣叫手放在肩膀？我是覺得黃國昌硬拗得有點過分了啊！沒有必要做那些動作，我覺得這對警方的形象很糟糕啊。」

