還沒結束！南投4罷免案有3件涉死亡連署 檢方偵辦中

罷免馬文君連署書目前保管在南投縣選委會檔案室，投票完3個月後即可銷毀。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2025/09/01 18:48

〔記者陳鳳麗／南投報導〕2025罷免結束了，死亡連署案但罷免訴訟或偵查還在進行式！南投縣罷免立委馬文君、游顥案，以及罷免縣議員蔡銘軒、陳玉鈴案，已投完票的罷游和罷陳案之外，二階連署未通過的罷免蔡銘軒案，都因有死亡連署還在偵辦中，且據傳有新進展，因此4罷免案中僅罷馬案的同意書和連署書會在投票結束3個月後予以銷毀。

南投縣是全台唯一舉行3項罷免投票的縣市，罷免藍營立委馬文君、游顥案，還有罷免綠營縣議員陳玉鈴案，3項罷免案皆不通過，而另一項罷免綠營縣議員蔡銘軒案則未成立，4案中僅罷免馬文君案因沒有司法調查而全部結束，依選罷法第86條之1的規定，在投票後連署書和同書等資料保管3個月，也就是11月23日過後，這些資料即可銷毀。南投縣選委會和「All罷馬」罷團都表示，會在保管期結束後予以水銷。

請繼續往下閱讀...

目前還在司法調查的罷免游顥、陳玉鈴和蔡銘軒案，3案都是在二階連署書中發現死亡連署，南投檢調7月1日發動罷游和罷陳案的搜索和傳喚，罷免縣議員蔡銘軒案未成案，惟檢調仍持續調查偵辦中。另罷免立委游顥案的領銜人林敬桐，被游顥提告偽造文書，該案也還在偵辦。

「去游除垢」罷團今天說，連署的鄉親關心同意書銷毀的時間，該部分將會等訴訟全部結束，依選罷法規定將同意書銷毀。而該罷團會全力配合司法調查，並保留法律追訴權。

罷游案連署書要保管到官司判決確定後3個月才能銷毀。（資料照，記者陳鳳麗攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法