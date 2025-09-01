中共九三閱兵將秀新型軍武 專家：未來會用來攻打台灣

中國9月3日將舉行所謂「抗戰勝利80週年閱兵」。圖為共軍閱兵參演部隊進行排練。（法新社）

2025/09/01 18:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國將於9月3日在天安門廣場舉辦大規模閱兵，解放軍新一代武器將集中亮相。軍事專家今示警，九三閱兵很多的新型軍事武器，未來是要用來攻打台灣的。中共在閱兵之後，可能會進行「聯合戰備警巡」持續對我國壓迫。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑在「中共『九三閱兵』可能操作及影響」座談會指出，近期對北京而言，九三閱兵是最重要的軍事行動。特別是對近期外界對中國內部政治有許多的想像傳聞，若是能透過閱兵象徵對軍權的控制，更能做到對內穩固、對外拉攏、對台統戰的戰略目的。

請繼續往下閱讀...

林穎佑分析，中共舉辦閱兵有三大目的，一是對台統戰、搶占話語權；二是對外拉攏國際、軍火外交；三是對內展權，穩定中國內政，傳達中共領導人習近平持續牢牢掌握軍權的意涵。

林穎佑指出，需要注意的是，閱兵是以地面部隊及新的科技裝備為主。因此對共軍來說，依然有龐大的海空部隊可以進行調動，特別是這些參演的陸軍裝備跟空中飛行的戰機，大多是來自於北部和中部戰區，因此共軍依然有能力可以在閱兵之後，進行聯合戰備警巡持續對我國壓迫。這些是觀察九三閱兵時，我方在國防上不可忽視的部分。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁說，中共九三閱兵很多的新型軍事武器，未來是要用來攻打台灣的。中共擴大紀念二戰與閱兵有六大戰略企圖，一、爭奪歷史話語權，企圖消滅中華民國國際法的「存在」。二、企圖確立中華人民共和國國際完全取代中華民國。

三、爭奪歷史話語權，企圖確立台灣歸屬中華人民共和國。四、擴大紀念與邀請，企圖形塑強國形象與美國分庭抗禮。五、擴大閱兵，企圖軍事威嚇台灣與周邊國家。六、擴大紀念與閱兵，企圖形塑習近平強人形象。

郭育仁指出，中國藉由軍事威嚇台灣與周邊國家，本次閱兵將歷時70分鐘，解放軍新一代武器將集中亮相，包括高超聲速、防空反導、戰略導彈等先進裝備，部分陸海空基戰略重器、高超精打、無人和反無人裝備將第一次對外展示。

據分析，此次受閱裝備以新型四代裝備為主體，涵蓋新型坦克、艦載機、殲擊機等，同時也納入陸上、海上、空中系列無人智能和反無人裝備，以及網電作戰等新型力量，包括新型無人機、定向能武器、電子干擾系統等。

郭育仁說，九三閱兵也會集中亮相一批高超聲速、防空反導、戰略導彈等先進裝備。這次受閱的武器裝備信息化、智能化程度都比較高。所以解放軍的戰略打擊能力，也就是核武器的投放能力，是此次閱兵的焦點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法