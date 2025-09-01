為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍大咖93擬赴中閱兵》昔連戰出席馬反對 洪秀柱也批：傷害國人感情

    中國9月3日將舉行「抗戰勝利80週年」閱兵，我方掌握，國民黨前主席洪秀柱（見圖）、前秘書長李乾龍及中常委何鷹鹭等人擬赴會。（資料照）

    中國9月3日將舉行「抗戰勝利80週年」閱兵，我方掌握，國民黨前主席洪秀柱（見圖）、前秘書長李乾龍及中常委何鷹鹭等人擬赴會。（資料照）

    2025/09/01 18:41

    〔記者林哲遠／台北報導〕中國9月3日將舉行「抗戰勝利80週年」閱兵，我方掌握，國民黨前主席洪秀柱、前秘書長李乾龍及中常委何鷹鹭等人擬赴會。對比10年前，前副總統連戰受邀出席中國「70週年九三閱兵」時，不僅遭時任總統馬英九、陸委會喊話「不宜參加」，事後更被洪秀柱痛批傷害國人感情，當時的國民黨內更掀起將連戰送考紀處分聲浪。

    2015年9月3日中國舉辦抗戰勝利70週年九三大閱兵前夕，傳出連戰將出席與會後，馬英九受訪時公開呼籲：「在過去一個星期當中，陸委會跟總統府發言人都很清楚表明不宜參加，這就是我們中華民國政府的立場。」

    由朱立倫擔任黨主席的國民黨中央當時也明確劃出紅線，凡是國民黨現有重要黨職人員、包括中常委在內，不論是否受邀，全部不會參加。

    豈料，連戰仍不甩馬英九政府、黨中央勸阻執意參加。事後，時任國民黨總統參選人洪秀柱辦公室更聲明痛批，歷史的事實與抗戰的真相不容扭曲，連戰出席閱兵，未能考慮國人感受，傷害國人感情，令人遺憾。

    此外，時任國民黨立委孔文吉也痛批，應該給予連戰黨紀處分，不管處分內容是什麼，一定要表達立場；時任藍委王惠美也說，連戰參加的中國閱兵儀式，現場升五星旗、唱義勇軍進行曲，展示的武器是針對我們、能夠打到我們台灣的武器，這對我國是很大的傷害，對於連戰，中央黨部該處理就處理。

    面對黨內掀起處分連戰聲浪，朱立倫也說，國民黨的立場是一致的，堅持中華民國史實，也要求現職的重要幹部都不能參加閱兵，至於大老或個別黨員赴中，「我們有聽到不同的聲音，會送交考紀會或中常會共同討論」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播