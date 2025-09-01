藍大咖93擬赴中閱兵》昔連戰出席馬反對 洪秀柱也批：傷害國人感情

中國9月3日將舉行「抗戰勝利80週年」閱兵，我方掌握，國民黨前主席洪秀柱（見圖）、前秘書長李乾龍及中常委何鷹鹭等人擬赴會。（資料照）

〔記者林哲遠／台北報導〕中國9月3日將舉行「抗戰勝利80週年」閱兵，我方掌握，國民黨前主席洪秀柱、前秘書長李乾龍及中常委何鷹鹭等人擬赴會。對比10年前，前副總統連戰受邀出席中國「70週年九三閱兵」時，不僅遭時任總統馬英九、陸委會喊話「不宜參加」，事後更被洪秀柱痛批傷害國人感情，當時的國民黨內更掀起將連戰送考紀處分聲浪。

2015年9月3日中國舉辦抗戰勝利70週年九三大閱兵前夕，傳出連戰將出席與會後，馬英九受訪時公開呼籲：「在過去一個星期當中，陸委會跟總統府發言人都很清楚表明不宜參加，這就是我們中華民國政府的立場。」

由朱立倫擔任黨主席的國民黨中央當時也明確劃出紅線，凡是國民黨現有重要黨職人員、包括中常委在內，不論是否受邀，全部不會參加。

豈料，連戰仍不甩馬英九政府、黨中央勸阻執意參加。事後，時任國民黨總統參選人洪秀柱辦公室更聲明痛批，歷史的事實與抗戰的真相不容扭曲，連戰出席閱兵，未能考慮國人感受，傷害國人感情，令人遺憾。

此外，時任國民黨立委孔文吉也痛批，應該給予連戰黨紀處分，不管處分內容是什麼，一定要表達立場；時任藍委王惠美也說，連戰參加的中國閱兵儀式，現場升五星旗、唱義勇軍進行曲，展示的武器是針對我們、能夠打到我們台灣的武器，這對我國是很大的傷害，對於連戰，中央黨部該處理就處理。

面對黨內掀起處分連戰聲浪，朱立倫也說，國民黨的立場是一致的，堅持中華民國史實，也要求現職的重要幹部都不能參加閱兵，至於大老或個別黨員赴中，「我們有聽到不同的聲音，會送交考紀會或中常會共同討論」。

