    首頁　>　政治

    盧秀燕憂中央補助「看顏色審查」 陳俞融：心中有顏色 看什麼都是顏色

    台中市長盧秀燕（中）擔心中央補助「會看顏色審查」。（記者歐素美攝）

    台中市長盧秀燕（中）擔心中央補助「會看顏色審查」。（記者歐素美攝）

    2025/09/01 17:47

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕今受訪指出，最近行政院行文給各縣市政府指出，去年核定的補助不算，會減少，分配方式改由行政院主導審查，擔心改成像前瞻預算，中央「會看顏色審查」，提醒行政院要記取大罷免失敗的教訓，要中央「痛改前非」。民進黨議員陳俞融等表示，若心中有顏色，看什麼都是顏色；與其動輒批評中央，不如踏實提出具體財政規劃與施政藍圖，好好做事，才是市民真正期待的態度。

    陳俞融表示，《財劃法》修正是藍營主導、藍白合力強推通過，如今卻又回過頭來牽拖中央，這不是自相矛盾嗎？盧市長一方面在公開場合高舉道德大旗，指控中央偏頗，另一方面又不斷要求中央增加補助，這種一邊喊委屈、一邊要錢的作法，市民早已看在眼裡。真正的問題在於，台中市府近年一味賣地填財政、施政規劃不足，這些問題非單靠中央補助能解決，提醒盧市長若心中有顏色，看什麼都是顏色，與其動輒批評中央，不如踏實提出具體財政規劃與施政藍圖，好好做事，才是市民真正期待的態度。

    市議員楊典忠表示，市長盧秀燕借機再度指控中央補助不公、上演「哭窮秀」，只是市府今年兩度大賣重劃區土地，上半年標售133筆、總底價近748億元，下週還將再標173筆、底價約227億元，全年賣地金額突破千億，一邊大賺、一邊喊窮，讓市民看不懂市長究竟在演哪一齣。

    楊典忠強調，台中市政府今年總預算早已創下新高，海線的機場門戶計劃、公設保留地跨區重劃完全零進度，市府手握龐大財源卻未能展現建設成果，這是海線市民最不滿的地方，市民要的是實質建設，而非不斷對中央喊話的政治操作，台中發展條件成熟，市府應專心推動基礎建設、解決長年延宕的問題，避免讓「財政豐盈、建設貧乏」成為台中市政的真實寫照。

    謝志忠議員則表示，藍白立法委員去年修正財劃法時，過程漏洞百出，未經過充分討論就草率三讀通過，如今還發生連江縣的統籌分配稅款出現不增反減的離譜狀況。立法院應立即檢討再修法，商議中央地方事權如何分工，才能善用每一筆預算，地方政府獲得最好的挹注。

