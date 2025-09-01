中共領導對日抗戰？學者打臉：1945中華人民共和國尚未成立

中國9月3日將舉行閱兵。圖為共軍閱兵參演部隊進行排練。（歐新社）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國9月3日將於天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」及閱兵儀式，並藉此宣傳一中原則。東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日質疑，1945年抗戰結束時中華人民共和國尚未成立，何來領導抗戰。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心預定2日下午3時，於台大校友會館舉辦「二戰80週年與台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會，將邀請陸委會副主委沈有忠、外交部次長吳志中及專家學者，從歷史、政治、國際法等面向，深入探討中國對抗戰史與「一中原則」的錯置。

洪浦釗表示，中國這場活動表面上是紀念抗戰，其實是進行複合性的權力操作，也就是法律戰、敘事戰、外交戰跟心理戰。他指出，中國的敘事能力往往建立在政治目的，對於歷史事實或是國際法精神則棄如敝屣。

洪浦釗指出，1945年抗戰結束時中華人民共和國尚未成立，何來領導抗戰。此外，二戰期間同盟國所建立的國際價值就是「反侵略」。他強調，中國為凸顯「民族偉大復興」，廣邀各國一同參與「大閱兵」，但民主國家興趣缺缺，主要只有俄羅斯、北韓、伊朗等20多個國家附和。

洪浦釗說，面對中國企圖將閱兵和聯合國第 2758 號決議綁在一起，想扭曲歷史，營造「抗戰勝利屬於中共，台灣屬於中國」的邏輯。因此，利用國際法釐清舊金山合約對台灣的意義就顯得非常關鍵，東海大學陸研中心為求對歷史與國際法正本清源，明天將舉辦「二戰80週年與台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會。

