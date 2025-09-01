賴清德邀派系立委餐敘 溝通總預算等議案

總統兼任民進黨主席賴清德。（資料照）

2025/09/01 19:28

〔記者謝君臨／台北報導〕今天是立法院第11屆第4會期立委報到日，民進黨各派系立委陸續接到總統兼民進黨主席賴清德的邀宴電話。據悉，在新會期正式開議前，賴總統將分4批邀請各派系立委餐敘，目前並未設定議題，開放黨籍立委就國會運作、朝野議事攻防、總預算及地方民情進行溝通討論，現傳出的時間點落在3日至12日之間。

立法院日前傳出擬於9月19日正式開議，總統依循往例在開議前找黨籍立委餐敘，彼此進行意見交流。然而，由於朝野立委剛經歷史上最長會期，4個月法定會期加上3個月延會共計長達7個月，因此，第3會期甫一結束，不少立委都有出國等諸多行程規劃，也讓本次賴總統與立委的餐敘時間較難以迅速敲定。

有立委辦公室透露，原先府方提出9月3日這個日期，但因委員當日已有行程安排，只能將餐敘時間往後延。另外，比較有明確時間點的，落在9月5日，當天預計安排黨內「正國會」派系與賴總統餐敘。除此之外，也傳出有餐敘時間定於9月12日。同時也有委員提及從5日至12日之間「等候安排」。

柯建銘下台爭議 賴清德尊重黨團自主

黨內人士表示，賴總統邀約餐敘，主要希望能凝聚大家共識，立法院新會期最重要的是處理總預算案，總預算過關與否跟施政有直接關係，總統關心未來黨團如何處理，希望和大家溝通。民進黨立委許智傑認為，賴總統邀約立委餐敘，「這很好呀！大家可以交流一些意見，未來如何改變，讓人民更信任。」

黨內人士也說，立法院新會期賴總統與各派系成員互相意見交流，這是好事，除了讓總統可以掌握國會情勢，也可以了解民進黨團成員彼此想法，主要是希望總預算順利。此外，對於黨團總召是否更換爭議，黨內人士說，「黨團總召柯建銘當然也在餐敘受邀名單中」，賴總統尊重黨團自主，總統不會介入黨團運作。

