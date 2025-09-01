為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    港澳首長官舍租金僅編1000元 陸委會：保留預算科目盼恢復派駐

    陸委會表示，為展現政府對台港、台澳關係的重視，因此仍保留首長官舍預算科目1000元，希望早日恢復港澳館處派駐人員正常輪替。（資料照）

    陸委會表示，為展現政府對台港、台澳關係的重視，因此仍保留首長官舍預算科目1000元，希望早日恢復港澳館處派駐人員正常輪替。（資料照）

    2025/09/01 17:25

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會115年度預算編列10億4546萬餘元，其中，港澳業務預算1億3400萬元，並編列香港、澳門辦公館舍及停車場租金共3794萬餘元，港、澳首長官舍租金預算方面，僅各編列1000元。陸委會表示，為展現政府對台港、台澳關係的重視，因此仍保留首長官舍預算科目1000元，希望早日恢復港澳館處派駐人員正常輪替。

    中國要求台灣駐香港辦事處官員須簽署「一中承諾書」，陸委會公務員拒簽後，2021年7月被迫全員返台，近年已無官員駐港。陸委會明年度香港官舍租金預算僅象徵性編列1000元，較上年度編列數大減310萬元。

    根據預算書，明年度駐澳門辦事處年租金790萬4000元，澳門首長宿舍租金亦編列1000元。中華民國在當地唯一國產「澳門國父紀念館」，明年養護費用編列734萬元，則較去年養護費190萬元增加544萬元。

    陸委會對此表示，受兩岸及港澳情勢影響，本會香港及澳門兩駐館暫未派任處長，目前並未租賃首長官舍。為展現政府對台港、台澳關係的重視，因此仍保留首長官舍預算科目1000元，希望早日恢復港澳館處派駐人員正常輪替。本會將盡力與港方、澳方溝通，並呼籲港澳政府務實看待，以維護民眾權益。

    陸委會指出，澳門國父紀念館是我在澳門的國有財產，也是孫中山先生元配夫人及家族曾經居住過的地方，具有特殊的歷史意義，但因屋齡已超過90年，建物老舊，需要妥善維護管理及及整修保存。本會已委託台灣中興工程公司進行健檢，經評估需進行多項修繕工程，2026年將依優先順序增加編列房屋建築養護費預算544萬元。

