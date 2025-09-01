前國民黨政要將參加中共九三閱兵 陸委會：不聽勸阻將依個案處理

中華亞太菁英交流協會1日舉行「中共『九三閱兵』可能操作及影響座談會」，由陸委會副主委沈有忠主持，邀請專家學者座談。（記者方賓照攝）

2025/09/01 17:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國9月3日將舉行「抗戰勝利80週年」閱兵，我官方掌握前國民黨主席洪秀柱、中常委何鷹鷺等人擬赴會。陸委會副主委沈有忠今日受訪表示，呼籲國人不要去參加這樣活動，若有國人不聽勸阻參加，將依個案處理；已退役或涉及國家機密，或曾任11職等以上公務人員，將依照相關規定處理。

沈有忠指出，中國斥資1500億元舉行大閱兵，對內對外都有一些不同意涵，對外企圖想要塑造非民主國家「抱團取暖」之間的話語權，這次出席九三閱兵的20幾個國家中，大多數都是非民主國家，在這個時間點上舉辦閱兵，並且在北京舉行，中國確實企圖想要成為非民主國家霸主。

請繼續往下閱讀...

沈有忠批評，此舉也有威嚇台灣用意，中共透過九三閱兵展示一些新型武器，不斷在台海周邊進行軍事演習，可能希望透過武嚇的做法來逼迫台灣接受他們的政治安排。另外，對內來講的話，中國企圖用閱兵來轉移一些國內焦點，例如9月1日強制社保、失業率。

沈有忠進一步說，中國內部社會問題非常多，企圖舉行大閱兵是不是真的能轉移老百姓的目標，然後用民族主義穩固習近平跟共產黨的領導，這個可能是中共想要達到的目的。

對於洪秀柱等國民黨擬參加九三閱兵，沈有忠表示，目前國安單位確實有掌握到一些情況，也提前先預警了，當然還是要呼籲，既然九三閱兵並不是有助於兩岸和平的氣氛，也無助於全球民主團結的話，還是呼籲國人不要去參加，如果真的還是有國人不聽勸阻去參加這種活動，將依個案來做處理。

沈有忠說明，是不是有現役政府官員或已經退役的人員，或者可能涉及國家機密，或曾任11職等以上公務人員的話，我們都會按照規定辦理。

針對藝人在九三閱兵期間若配合中共官媒宣傳，政府是否會開罰？沈有忠回應，陸委會已協同文化部公布調查報告，就是希望讓藝人知道去參加或配合中共黨政軍宣傳活動的嚴重性，我們在9月3日之前已做了一個宣布提醒，希望藝人不要再淪為中共統戰工具和樣板。

沈有忠強調，如果說還是有一些藝人持續來發布矮化國家主權或唱和武力行為的言論，並且配合中共黨政軍有合作行為的話，我們就會按照不同個案來逐一來採取處置。

另外，沈有忠在「中共『九三閱兵』可能操作及影響」座談會表示，如果國民黨有前黨職人員去參加九三閱兵的話， 在歷史上會是非常大的諷刺！因為蔣介石、蔣經國兩位前總統，過去都有談到中共抗戰並無作為，現在唯一要消滅中華民國的國家就是中華人民共和國，這對國民黨和兩蔣來說，都是非常大的歷史諷刺。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法