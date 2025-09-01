新財劃法害離島統籌分配款減少 周軒：政院早就給機會但被藍白封殺

藍白立委去年底憑藉人數優勢，在立法院會強闖備受爭議的財劃法、憲訴法、選罷法等修法。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委去年底挾人數優勢，在立法院會強闖《財政收支劃分法》爭議修法，得逞後到處宣傳為地方從中央爭取更多錢，也「保障」了離島財源。怎料如今傳出公式設計出包，離島反而吃虧，例如連江縣明年度統籌分配稅款反而少於修法前，115年度連江縣僅能分得7.13億元（修法前7.23億），引爆地方民怨。對此，政治工作者周軒酸，當時行政院送覆議到立院時，藍白也是聯手封殺，早就給藍白機會好好想清楚，到頭來才發現這樣硬搞的惡法是害到自己！

藍白強闖備受爭議的財劃法修法，甚至上演開會三分鐘就將草案送出委員會的鬧劇，倉促修法的結果，就是分配公式有問題，行政院雖然提出覆議，但藍白堅持原案，否決政院覆議。財政部日前依新法所訂公式分配，結果明年統籌稅款有345億元無法分配，至少有10個縣市分配金額不如修法前試算。財政部直言，這是因為新版財劃法分配公式有問題，導致統籌稅款無法全數分配。

周軒今天（9/1）在臉書分享財政部製作的財劃新法上路後普通統籌稅款分配比例，以及用土地面積分配指標計算公式來看各縣市取得分配款之修法前後差別的圖表。周軒表示，「從財政部的這兩張圖表可以發現，藍白的財劃法版本，原本把離島三縣，澎湖、金門、連江獨立出來，要保障離島的財源。要這樣處理，也不是不行，等於是本島19縣市一個資金池，離島三縣一個資金池。」

「但是藍白修法的時候，把本島跟離島的分母通通寫成『佔全部直轄市與縣市』，等於不分本島、離島，全部除以22縣市的總和。如果本島、離島兩個資金池分開計算，離島分配公式的分母，應該只算離島就好，沒想到藍白大聰明，分母一下子變成22縣市總和，離島的比率一下子變成超小。算下去，居然統籌分配稅款分不完，財政部只好先掛在帳上。」

「以連江縣為例，原先預估中央統籌分配稅款將從現在的7.23億，增加到33億，沒想到真的照藍白版本算下去，統籌分配稅款不只沒增加，反而減少成7.13億元。國民黨連江立委陳雪生委員，據說因此大怒。據說現在離島三縣市的財政首長紛紛拜託行政院能不能用行政解釋處理。財政部說很抱歉，不行。因為這個分配公式是『寫死』在藍白支持三讀通過的新版財劃法條文裡，沒有什麼行政解釋可以越過法律條文的。」

最後周軒調侃，「藍白硬搞的財劃法，現在終於發現害到自己。但我覺得國民黨也不用太生氣。因為當時行政院送覆議請求來立法院的時候，藍白也是聯手封殺的。給了你們第二次機會想清楚，你們還是沒想清楚，怪誰呢？看到可以修理民進黨一頭熱，幾個國民黨直轄市長看到錢突然變好多，叫自己的立委給我趕快過。然後就出錯了。」

