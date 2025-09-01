台印尼舉行農業合作諮商會議 外交部：達多項共識

為持續深化台灣與印尼在農業領域的合作，第5屆「台印尼農業合作諮商會議」8月28日在台北舉行。外交部指出，雙方針對多項農業合作計畫進行深入討論，並達成多項共識。（資料照）

2025/09/01 16:49

〔記者黃靖媗／台北報導〕為持續深化台灣與印尼在農業領域的合作，第5屆「台印尼農業合作諮商會議」8月28日在台北舉行。外交部指出，雙方針對多項農業合作計畫進行深入討論，並達成多項共識。

外交部說明，本次會議特別聚焦氣候變遷對糧食安全所帶來的挑戰，雙方除就相關政策進行廣泛交流外，也同意持續透過技術合作與人才培育，攜手強化農業韌性，確保糧食供應穩定；會議紀錄已由我國駐印尼代表洪振榮大使與駐台北印尼經濟貿易代表處代表艾吏福（Arif Sulistiyo）簽署，並由雙方主管機關代表共同見證。

外交部指出，印尼代表團也在農業部安排下赴彰化及宜蘭實地參訪台灣糧食產業，並視察印尼青年農民在台實習的情形。

外交部強調，台灣將持續秉持開放與互惠原則，積極推動與印尼在各領域的實質合作，期盼本次會議成果，能為台印尼農業夥伴關係奠定更堅實基礎，共同因應全球糧食安全挑戰，實現雙方互利共贏的目標。

