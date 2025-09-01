為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台印尼舉行農業合作諮商會議 外交部：達多項共識

    為持續深化台灣與印尼在農業領域的合作，第5屆「台印尼農業合作諮商會議」8月28日在台北舉行。外交部指出，雙方針對多項農業合作計畫進行深入討論，並達成多項共識。（資料照）

    為持續深化台灣與印尼在農業領域的合作，第5屆「台印尼農業合作諮商會議」8月28日在台北舉行。外交部指出，雙方針對多項農業合作計畫進行深入討論，並達成多項共識。（資料照）

    2025/09/01 16:49

    〔記者黃靖媗／台北報導〕為持續深化台灣與印尼在農業領域的合作，第5屆「台印尼農業合作諮商會議」8月28日在台北舉行。外交部指出，雙方針對多項農業合作計畫進行深入討論，並達成多項共識。

    外交部說明，本次會議特別聚焦氣候變遷對糧食安全所帶來的挑戰，雙方除就相關政策進行廣泛交流外，也同意持續透過技術合作與人才培育，攜手強化農業韌性，確保糧食供應穩定；會議紀錄已由我國駐印尼代表洪振榮大使與駐台北印尼經濟貿易代表處代表艾吏福（Arif Sulistiyo）簽署，並由雙方主管機關代表共同見證。

    外交部指出，印尼代表團也在農業部安排下赴彰化及宜蘭實地參訪台灣糧食產業，並視察印尼青年農民在台實習的情形。

    外交部強調，台灣將持續秉持開放與互惠原則，積極推動與印尼在各領域的實質合作，期盼本次會議成果，能為台印尼農業夥伴關係奠定更堅實基礎，共同因應全球糧食安全挑戰，實現雙方互利共贏的目標。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播