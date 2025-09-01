爆龔明鑫傳Google表單要立委填拜會時間 楊瓊瓔酸：立院是附屬或下級

立委楊瓊瓔指出，經濟部竟然用「丟連結」方式，要立委自填Google表單撥出數個時段，讓龔明鑫挑選可以來「拜會」的時間。（圖由楊瓊瓔國會辦公室提供）

2025/09/01 16:48

〔記者林欣漢／台北報導〕經濟部長龔明鑫今上任，國民黨立委楊瓊瓔指出，經濟部竟然用「丟連結」的方式，要立委自己填Google表單撥出數個時段，讓龔明鑫挑選他可以來「拜會」的時間。楊瓊瓔說，不知道立法院現在在行政部門眼裡，是附屬還是下級單位，但她擔任民代多年，這樣的溝通方式實屬罕見。對此，龔明鑫下午說抱歉，指國會組聯繫失禮，拜會立委當然會以委員時間為主。

楊瓊瓔指出，立委依據法律，以議決法律案、審查預算、聽取施政報告跟提出質詢等方式，來監督行政院，是肩負民意託付的職責，部會首長要不要來「拜會」委員，其實並非必要、對委員來說更非重點，只要該部會首長就事論事、願意以民生需求為重來施政，相信每個委員都會慎重對待。

楊瓊瓔表示，但既然部會自己說想要來拜會，真的不用心不甘情不願的丟個表單來要委員自填，過去不管是部會還是各國駐台代表甚至外國智庫想來立法院聊聊，她都十分歡迎、積極約見，但也都沒有人採取過這種方式來詢。

楊瓊瓔想起，前幾天文化部長李遠在答詢追加預算時，完全無視立委其實願意協調預算幅度，而選擇開嗆「大罷免」議題，且李遠其實在當天下午的聯席委員會答詢時，竟就直接表態不再爭取、直接保留預算案送出，這種預算「你不給我全部我要的、我就都不要」、對國會毫無溝通意願的態度，真的對制衡互動、良好治理毫無幫助。

楊瓊瓔認為，行政部會有行政權，但不要忘記，人民都在看，希望龔部長對立法院送表單沒關係，但不要對產業、中小企業、人民跟記者關切的經濟民生問題，都用「你們自己填表來告訴」我的官樣方式來運作，握有權力跟資源者，應該主動探求民瘼、為人民解決問題，而非高高在上。

楊瓊瓔表示，行政院長卓榮泰今天勉勵龔部長「經濟優先、任重道遠」，她也提醒國事如麻，對外疊加關稅期限不知，談判條件說不清，有200億的產業紓困預算沒有使用說明，不確定性的代價都是人民和企業一直在扛，而對內能源政策破洞，台電財務黑洞解方不見蹤影，綠能弊案越滾越大，希望相關部會要拿出應對，而不是只是說說，瓊瓔也會本於職責，為人民監督爭取，絕不鬆懈。

