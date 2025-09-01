為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    爆龔明鑫傳Google表單要立委填拜會時間 楊瓊瓔酸：立院是附屬或下級

    立委楊瓊瓔指出，經濟部竟然用「丟連結」方式，要立委自填Google表單撥出數個時段，讓龔明鑫挑選可以來「拜會」的時間。（圖由楊瓊瓔國會辦公室提供）

    立委楊瓊瓔指出，經濟部竟然用「丟連結」方式，要立委自填Google表單撥出數個時段，讓龔明鑫挑選可以來「拜會」的時間。（圖由楊瓊瓔國會辦公室提供）

    2025/09/01 16:48

    〔記者林欣漢／台北報導〕經濟部長龔明鑫今上任，國民黨立委楊瓊瓔指出，經濟部竟然用「丟連結」的方式，要立委自己填Google表單撥出數個時段，讓龔明鑫挑選他可以來「拜會」的時間。楊瓊瓔說，不知道立法院現在在行政部門眼裡，是附屬還是下級單位，但她擔任民代多年，這樣的溝通方式實屬罕見。對此，龔明鑫下午說抱歉，指國會組聯繫失禮，拜會立委當然會以委員時間為主。

    楊瓊瓔指出，立委依據法律，以議決法律案、審查預算、聽取施政報告跟提出質詢等方式，來監督行政院，是肩負民意託付的職責，部會首長要不要來「拜會」委員，其實並非必要、對委員來說更非重點，只要該部會首長就事論事、願意以民生需求為重來施政，相信每個委員都會慎重對待。

    楊瓊瓔表示，但既然部會自己說想要來拜會，真的不用心不甘情不願的丟個表單來要委員自填，過去不管是部會還是各國駐台代表甚至外國智庫想來立法院聊聊，她都十分歡迎、積極約見，但也都沒有人採取過這種方式來詢。

    楊瓊瓔想起，前幾天文化部長李遠在答詢追加預算時，完全無視立委其實願意協調預算幅度，而選擇開嗆「大罷免」議題，且李遠其實在當天下午的聯席委員會答詢時，竟就直接表態不再爭取、直接保留預算案送出，這種預算「你不給我全部我要的、我就都不要」、對國會毫無溝通意願的態度，真的對制衡互動、良好治理毫無幫助。

    楊瓊瓔認為，行政部會有行政權，但不要忘記，人民都在看，希望龔部長對立法院送表單沒關係，但不要對產業、中小企業、人民跟記者關切的經濟民生問題，都用「你們自己填表來告訴」我的官樣方式來運作，握有權力跟資源者，應該主動探求民瘼、為人民解決問題，而非高高在上。

    楊瓊瓔表示，行政院長卓榮泰今天勉勵龔部長「經濟優先、任重道遠」，她也提醒國事如麻，對外疊加關稅期限不知，談判條件說不清，有200億的產業紓困預算沒有使用說明，不確定性的代價都是人民和企業一直在扛，而對內能源政策破洞，台電財務黑洞解方不見蹤影，綠能弊案越滾越大，希望相關部會要拿出應對，而不是只是說說，瓊瓔也會本於職責，為人民監督爭取，絕不鬆懈。

    相關新聞請見︰

    楊瓊瓔批「丟連結」給立委喬會面時間 龔明鑫致歉

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播