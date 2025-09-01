為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中俄北韓「邪惡軸心」領導人齊聚九三閱兵 陸委會：80年前軍國主義法西斯翻版

    中華亞太菁英交流協會1日舉行「中共『九三閱兵』可能操作及影響座談會」，由陸委會副主委沈有忠主持，邀請專家學者座談。（記者方賓照攝）

    中華亞太菁英交流協會1日舉行「中共『九三閱兵』可能操作及影響座談會」，由陸委會副主委沈有忠主持，邀請專家學者座談。（記者方賓照攝）

    2025/09/01 16:34

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國將於本週三於天安門廣場舉行九三大閱兵，陸委會副主委沈有忠今日直指，中共當前是以民族偉大復興作為口號，實質是在進行軍武擴張，中國領導人和俄羅斯、北韓等侵略者站在一起，其實就是80年前「軍國主義法西斯」翻版。

    中華亞太菁英交流協會今日召開「中共『九三閱兵』可能操作及影響」座談會，邀請專家學者探討中共閱兵的相關議題。

    沈有忠演講表示，今年是二次世界大戰結束80週年，也是中華民國政府領導全體人民團結奮戰，取得反侵略最終勝利的80週年紀念。中共當前是以民族偉大復興作為口號，實質上是在進行軍武擴張，更是當前新威權主義威脅自由民主的代表。

    沈有忠批評，80年前的法西斯國家也都是以民族主義為口號，以軍國主義對外擴張來成為對外侵略的藉口。80年後的今天，我們看到中共依舊還是用民族主義復興作為口號，然後說要來紀念80年前的反法西斯，令人感到莫大一個諷刺。

    沈有忠談及，中共藉由舉辦三個80週年活動宣傳一中原則，並搶奪國際話語權，尤其即將到來的九三大閱兵，至少在歷史、政治、法律上都有其荒謬之處。首先在歷史上，中共對抗戰毫無貢獻，只有利用戰爭來壯大自己，中華民國在對日抗戰期間，中華人民共和國根本不存在。

    沈有忠痛批，當年中國共產黨所屬的新四軍，實施所謂「一分抗日、二分應付、七分壯大自己」策略，只要去查歷史檔案，馬上可以清楚知道，看國軍和共軍在戰爭中犧牲的人數，以及將領人數的對比，就可以一目瞭然，甚至連毛澤東本人也在戰後多次表達感謝日本侵略，讓中共得以做大。

    沈有忠說，政治上謬論在於，戰後的國際秩序和國際價值本質是 反侵略，建立民主和人權，中共當前所作所為是選擇和侵略者站在一起，破壞民主和人權。中共的九三閱兵訴求民族主義偉大復興，和俄羅斯、北韓、伊朗等侵略者站在一起，其實就是80年前「軍國主義法西斯」的翻版。

    沈有忠進一步說，在法律上，我們清楚看到中共刻意在國際上宣傳一中原則，錯誤連結聯合國2758號決議文，乃至於提出「國家繼承論」這種法律謬誤。

    沈有忠強調，1992年舉辦國會選舉，1996年舉辦首次總統直選，中華民國合法有效、實質地統治台澎金馬，與中華人民共和國互不隸屬，這是一個客觀事實，證明了中共所謂「國家繼承論」的錯誤。

    他提及，前兩天在重慶大學的大樓外牆，有人用投影方式打上推翻中共的標語，時間長達50分鐘，引起海內外熱議。9月1日是中國推動強制社保的第一天，中國青年失業率創下新高，在在證明中國經濟、社會問題持續嚴重，更花費1500億來辦一場閱兵，這些看在中國人民眼裡不知做何感想。

    熱門推播