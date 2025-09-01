傳國民黨團決議不再統刪明年中央總預算 鄉民一面倒當鬼話......

立院國民黨團年初聯手民眾黨大幅濫刪中央總預算引爆民怨。（資料照）

2025/09/01 18:14

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免告吹，31區國民黨立委成功守住席次，拿到「無敵星星」，台派擔憂未來藍白恐變本加厲。雖然藍營挺過罷免危機後在網上各種嘲諷挺罷方，但今天（9/1）有消息傳出，國民黨立院黨團決議新會期審查明年度中央總預算案不再統刪，避免再掀波瀾。對此，政治工作者周軒表示，「誰說大罷免沒有成果的？」

周軒今下午在臉書分享週刊消息，國民黨立院黨團似乎也認為統刪總預算是釀成大罷免的主因之一，上週五（8/29）黨團大會上，總召傅崐萁下指示，115年度總預算案已陸續送到各個立委辦公室，下會期進行預算刪減，將回歸委員會中心主義，讓各委員會自行把關，不再祭出統刪手段。

請繼續往下閱讀...

看到國民黨經歷大罷免後看似「大轉彎」，周軒表示「誰說大罷免沒有成果的？」。不過網友們卻一面倒對此消息存疑，「國民黨政客說的話如果可信，屎都可以吃了」、「不統刪但分項亂刪也沒比較好」、「他們說的鬼話能信喔？那是因為要地方選舉了要開始裝乖，跟大罷免沒有關係」、「會用這結果來信國民黨鬼話也是有點天真，我還是希望行政權能加油」、「說不定只是檯面上的場面話」、「只是講講而已，投票時繼續亂提刪凍案」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法