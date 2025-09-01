為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    傳國民黨團決議不再統刪明年中央總預算 鄉民一面倒當鬼話......

    立院國民黨團年初聯手民眾黨大幅濫刪中央總預算引爆民怨。（資料照）

    立院國民黨團年初聯手民眾黨大幅濫刪中央總預算引爆民怨。（資料照）

    2025/09/01 18:14

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免告吹，31區國民黨立委成功守住席次，拿到「無敵星星」，台派擔憂未來藍白恐變本加厲。雖然藍營挺過罷免危機後在網上各種嘲諷挺罷方，但今天（9/1）有消息傳出，國民黨立院黨團決議新會期審查明年度中央總預算案不再統刪，避免再掀波瀾。對此，政治工作者周軒表示，「誰說大罷免沒有成果的？」

    周軒今下午在臉書分享週刊消息，國民黨立院黨團似乎也認為統刪總預算是釀成大罷免的主因之一，上週五（8/29）黨團大會上，總召傅崐萁下指示，115年度總預算案已陸續送到各個立委辦公室，下會期進行預算刪減，將回歸委員會中心主義，讓各委員會自行把關，不再祭出統刪手段。

    看到國民黨經歷大罷免後看似「大轉彎」，周軒表示「誰說大罷免沒有成果的？」。不過網友們卻一面倒對此消息存疑，「國民黨政客說的話如果可信，屎都可以吃了」、「不統刪但分項亂刪也沒比較好」、「他們說的鬼話能信喔？那是因為要地方選舉了要開始裝乖，跟大罷免沒有關係」、「會用這結果來信國民黨鬼話也是有點天真，我還是希望行政權能加油」、「說不定只是檯面上的場面話」、「只是講講而已，投票時繼續亂提刪凍案」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播