為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    趙怡翔交棒劉品妡選議員 「學妹」首公開亮相盼推4大面向

    趙怡翔與劉品妡。（記者董冠怡攝）

    趙怡翔與劉品妡。（記者董冠怡攝）

    2025/09/01 16:12

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市議員趙怡翔接任國安會副秘書長，今天上午向市議會提出辭呈，下午與接棒的辦公室執行長劉品妡共同出席茶會，感謝支持者一路相挺，這也是劉品妡首度公開亮相。她表示，將推動文化台北、人本城市、共生世代、教育發展4大面向，既然「學姊」一詞已有人使用，歡迎大家叫她「妡學妹」。

    劉品妡表示，自己在從小重視公共參與的家庭長大，投入市政服務後，從協助推動人本交通、市民陳情及與團隊一起爭取公共建設中，明白公共服務不只是華麗的口號，而是要實際參與、真正知道人民需求、日復一日解決大家的問題，加上趙怡翔的鼓勵，決定接下參與大安、文山議員選舉的責任，希望能有機會為民服務。

    她並提出欲推動的4大具體方向，首先是文化台北，發揮藝文所長，讓文化走入人民生活，打造有感的文化台北，從社區出發，讓居民感受到文化的力量；其次為人本城市，持續聚焦人本交通，讓人們更安全、放心漫步街頭；第三是共生世代，打造從幼兒、青年到長者都可放心的支持、照顧網絡；最後為教育發展，提供在地兒童優質學習環境。

    對於媒體詢問，長相神似民眾黨議員「學姊」黃瀞瑩，可能是未來選戰的話題，劉品妡笑回，學姊已經有人叫了，既然她是趙怡翔在倫敦大學的學妹，大家不妨稱呼她大安文山的「妡學妹」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播