趙怡翔交棒劉品妡選議員 「學妹」首公開亮相盼推4大面向

趙怡翔與劉品妡。（記者董冠怡攝）

2025/09/01 16:12

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市議員趙怡翔接任國安會副秘書長，今天上午向市議會提出辭呈，下午與接棒的辦公室執行長劉品妡共同出席茶會，感謝支持者一路相挺，這也是劉品妡首度公開亮相。她表示，將推動文化台北、人本城市、共生世代、教育發展4大面向，既然「學姊」一詞已有人使用，歡迎大家叫她「妡學妹」。

劉品妡表示，自己在從小重視公共參與的家庭長大，投入市政服務後，從協助推動人本交通、市民陳情及與團隊一起爭取公共建設中，明白公共服務不只是華麗的口號，而是要實際參與、真正知道人民需求、日復一日解決大家的問題，加上趙怡翔的鼓勵，決定接下參與大安、文山議員選舉的責任，希望能有機會為民服務。

請繼續往下閱讀...

她並提出欲推動的4大具體方向，首先是文化台北，發揮藝文所長，讓文化走入人民生活，打造有感的文化台北，從社區出發，讓居民感受到文化的力量；其次為人本城市，持續聚焦人本交通，讓人們更安全、放心漫步街頭；第三是共生世代，打造從幼兒、青年到長者都可放心的支持、照顧網絡；最後為教育發展，提供在地兒童優質學習環境。

對於媒體詢問，長相神似民眾黨議員「學姊」黃瀞瑩，可能是未來選戰的話題，劉品妡笑回，學姊已經有人叫了，既然她是趙怡翔在倫敦大學的學妹，大家不妨稱呼她大安文山的「妡學妹」。

