洪秀柱、中常委何鷹鷺傳參加九三閱兵 學者：中共不會讓統派缺席

中國9月3日將舉行閱兵。圖為共軍閱兵參演部隊進行排練。（歐新社）

2025/09/01 15:59

〔記者陳昀、林欣漢／台北報導〕中國9月3日將舉行「抗戰勝利80週年」閱兵，我方掌握，前國民黨主席洪秀柱、國民黨中常委何鷹鷺等人擬赴會。學者分析，中共九三閱兵不會讓統派缺席，如果台灣沒有重要代表參加，對台統戰的意義就會不完整。

據了解，何鷹鷺說沒有受邀，要去問台辦，若可以他想去；洪秀柱則是預計明（2日）10點前會在臉書發表聲明。

據國安單位掌握，台灣多位統派及泛藍人士已確認或計畫出席，擬出席名單包含國民黨前主席洪秀柱、國民黨中常委何鷹鹭；其他包含新黨主席吳成典率副主席李勝峯與10餘名黨員參加、勞動黨主席吳榮元、統一聯盟黨副主席李尚賢、台南市黃埔三軍五校校友會創會理事長李春峰率會員與眷屬共10餘人參加。

對此，東海大學陸研中心主任林子立今日受訪表示，洪秀柱是台灣非常鮮明的統派人士，中共這次九三閱兵不會讓統派缺席，如果台灣沒有重要代表參加，那這場閱兵對台統戰的意義就會不完整。

林子立指出，洪秀柱是國民黨知名統派人物，對中共宣傳而言極具重要性。不過，找洪秀柱等人去參加九三閱兵不會有什麼效果，只是統戰的樣板。

「中共在塑造與台灣這邊有合作，這是中共所計算的！」淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑受訪說，中共找這些人去參加閱兵，其實對中共來說是很好宣揚的素材，因為中共一直在搶奪抗戰詮釋權，聲稱是中國共產黨打的，否定國軍打贏的勝仗。

