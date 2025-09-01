為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    洪秀柱、中常委何鷹鷺傳參加九三閱兵 學者：中共不會讓統派缺席

    中國9月3日將舉行閱兵。圖為共軍閱兵參演部隊進行排練。（歐新社）

    中國9月3日將舉行閱兵。圖為共軍閱兵參演部隊進行排練。（歐新社）

    2025/09/01 15:59

    〔記者陳昀、林欣漢／台北報導〕中國9月3日將舉行「抗戰勝利80週年」閱兵，我方掌握，前國民黨主席洪秀柱、國民黨中常委何鷹鷺等人擬赴會。學者分析，中共九三閱兵不會讓統派缺席，如果台灣沒有重要代表參加，對台統戰的意義就會不完整。

    據了解，何鷹鷺說沒有受邀，要去問台辦，若可以他想去；洪秀柱則是預計明（2日）10點前會在臉書發表聲明。

    據國安單位掌握，台灣多位統派及泛藍人士已確認或計畫出席，擬出席名單包含國民黨前主席洪秀柱、國民黨中常委何鷹鹭；其他包含新黨主席吳成典率副主席李勝峯與10餘名黨員參加、勞動黨主席吳榮元、統一聯盟黨副主席李尚賢、台南市黃埔三軍五校校友會創會理事長李春峰率會員與眷屬共10餘人參加。

    對此，東海大學陸研中心主任林子立今日受訪表示，洪秀柱是台灣非常鮮明的統派人士，中共這次九三閱兵不會讓統派缺席，如果台灣沒有重要代表參加，那這場閱兵對台統戰的意義就會不完整。

    林子立指出，洪秀柱是國民黨知名統派人物，對中共宣傳而言極具重要性。不過，找洪秀柱等人去參加九三閱兵不會有什麼效果，只是統戰的樣板。

    「中共在塑造與台灣這邊有合作，這是中共所計算的！」淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑受訪說，中共找這些人去參加閱兵，其實對中共來說是很好宣揚的素材，因為中共一直在搶奪抗戰詮釋權，聲稱是中國共產黨打的，否定國軍打贏的勝仗。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播