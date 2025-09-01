為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    美國ESTA費用要漲了！9/30起調漲為40美元 台灣民眾免簽也要辦

    美國ESTA費用9月底前申請僅21美元，之後將漲至40美元。示意圖。（法新社）

    

    2025/09/01 16:35

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕赴美旅遊民眾注意了！美國海關及邊境保護局（CBP）宣布，因應「大而美法案」實施，美國旅行授權電子系統（ESTA）費用將自9月30日起調漲，從原本21美元（約新台幣643元）漲為40美元（約新台幣1225元）；台灣旅客雖享免簽待遇，但入境仍需申辦。

    綜合外媒報導，依照美國政府規定，持有台灣護照的旅客，可透過「免簽證計畫」線上申請ESTA，經核准後即可免簽入境美國，無論空路、海路或陸路入境，甚至轉機皆須事先申辦。9月30日開始，原先申請費用將從原本的21美元調漲至40美元，而有效期2年仍維持不變，創下該制度實施以來最大調漲幅度。

    在新制上路以前，如果已將申請送出，費用依舊是21美元。而ESTA調漲對於不少家庭或旅遊團體來說，負擔影響是十分明顯，例如現在的4份申請僅需84美元（約新台幣2573元），從9月底後則暴增至160美元（約新台幣4902元）。

    專家提醒，ESTA效期長達2年，每次停留最多90天，因此建議有赴美規劃的旅客，盡早完成申請，以避免多花錢；旅遊業者也擔心，這項政策恐將影響成本敏感的族群，尤其是年輕旅客與親子家庭。

    
    
