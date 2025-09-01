盧秀燕曬昔日記者照驚見同框林青霞 網友喊回憶殺

盧秀燕記者節曬昔日工作照，同框林青霞引網友注目。（圖擷取自盧秀燕臉書）

2025/09/01 15:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今天是「91記者節」，台中市長盧秀燕是記者出身，每年都會在記者節這天曬出昔日記者照祝記者節快樂，今年她再度貼出自己當年的採訪照片外，更加碼曝光也是記者出身的妹妹盧秀芳，眼尖網友發現其中1張照片還同框「永遠玉女」林青霞，讓不少網友直呼「滿滿回憶殺」。

盧秀燕往年每逢記者節，均會在臉書貼出她昔日擔任記者時的照片，今年循往例再曬記者照，並指出，在每個關鍵時刻，記者朋友趕赴現場，照亮陰暗的角落，向全世界觀眾發布最需要知道的事實；這些累積的時事與報導，影響所有人做出選擇，而這些選擇造就台灣偉大的今日，正是記者最自豪的生活日常。

她說，30多年前，她身為記者、主播，有幸得到受訪者的信任，從中獲取滿滿養分，那是一段永難忘懷的美好時光；91記者節，她要祝福每一位記者朋友，收視長虹、點閱爆表，記者節快樂。

不過，有別於往年她只曝光自己的記者照，今年她加碼把同樣擔任記者的妹妹盧秀芳拉進來，貼文主照就是姊妹合體照，還問「大家可以猜出照片中是誰嗎？」；除分享姊妹年輕時的嫰照外，也曬出多張她昔日工作時與採訪對象的合照，其中1張合影照意外曝光林青霞，另有時任台北市長吳伯雄、時任行政院長俞國華等，貼文獲不少網友迴響。

網友稱看到照片，有人讚盧家姊妹漂亮，也有人聚焦林青霞及吳伯雄、俞國華等人物，直呼「真的是滿滿回憶殺」。

盧秀燕記者節罕曬與妹妹盧秀芳合影照。（圖擷取自盧秀燕臉書）

盧秀燕記者節貼與昔任台北市長吳伯雄合影照。（圖擷取自盧秀燕臉書）

