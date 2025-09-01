傳出席中國九三閱兵 李乾龍澄清：身體不適不會參加

前國民黨秘書長李乾龍表示，因近期赴台大做健康檢查，檢查後醫生建議暫時不要遠行，因此並不會出席。（記者羅國嘉攝）

2025/09/01 15:45

〔記者羅國嘉／新北報導〕中國9月3日將舉行「抗戰勝利80週年」閱兵，我方掌握，前國民黨秘書長李乾龍等人擬赴會。對此，李乾龍回應，因近期赴台大做健康檢查，檢查後醫生建議暫時不要遠行，因此並不會出席。

李乾龍表示，抗戰勝利80週年是中國人共同努力的結果，當年包括國民黨領導人蔣中正與黃埔軍，兩岸中國人齊心抗戰8年，才將日本趕出中國，免得中國人受到日本的侵略。日本在侵華期間曾發生南京大屠殺，30萬同胞慘遭屠殺，這段歷史是中國人的恥辱，因此兩岸共同來紀念這抗戰8年是非常有益，並不是統戰。

請繼續往下閱讀...

李乾龍強調，台灣因馬關條約被日本統治50年，直到抗戰勝利才回歸中華民國，這段歷史不能被遺忘。他並提到自己的家族也親身經歷台灣光復的年代，因此認為紀念抗戰意義重大，與統戰無關。雖然兩岸現在大家都在爭說誰的功勞比較大，但他認為，「誰的功勞比較大這個歷史是可見證。」

至於外界關注是否參與相關活動，李乾龍說，因近期赴台大做健康檢查，檢查後醫生建議暫時不要遠行，因此並不會出席。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法