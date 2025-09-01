擬參加中共九三閱兵？洪秀柱、李乾龍、何鷹鹭3人動態一次看

中國9月3日將舉行閱兵。圖為共軍閱兵參演部隊進行排練。（歐新社）

2025/09/01 15:39

〔記者林欣漢／台北報導〕中國9月3日將舉行「抗戰勝利80週年」閱兵，傳出前國民黨主席洪秀柱、前國民黨秘書長李乾龍及中常委何鷹鹭等人擬赴會，綠委痛批「非常可恥」形同叛國。據了解，李乾龍因身體考量不會去；何鷹鷺說沒有受邀，要去問台辦，若可以他想去；洪秀柱則是預計明（2日）10點前會在臉書發表聲明。

據國安單位掌握，台灣多位統派及泛藍人士已確認或計畫出席，擬出席名單包含國民黨前主席洪秀柱、國民黨前秘書長李乾龍、國民黨中常委何鷹鹭；其他包含新黨主席吳成典率副主席李勝峯與10餘名黨員參加、勞動黨主席吳榮元、統一聯盟黨副主席李尚賢、台南市黃埔三軍五校校友會創會理事長李春峰率會員與眷屬共10餘人參加。

民進黨立委邱志偉今日受訪批評，國民黨人士要去中國舔共，為中國軍事霸權按讚，這是傷害台灣人民的感情。不曉得是否刻意裡應外合，但已經是以實際行動要來破壞國家主權，此事會給國際社會釋放不好訊息，等於是對中國武力表達認同，參加這個非常可恥，已經形同叛國，法律應予以制裁。

