角逐黨主席？ 郝龍斌看望吳伯雄：2008年在他領導下重返執政

有意參選國民黨主席的前台北市長郝龍斌（左），在臉書釋出看望前國民黨主席吳伯雄（右）的合照，其中意涵引人玩味。（翻攝臉書）

2025/09/01 15:25

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席選舉將於10月18日投票，黨內傳出前台北市長郝龍斌也有意參選黨主席，並私下拜會爭取支持，但未公開表態。郝龍斌今日即在臉書貼出與前主席吳伯雄的合照打趣說：「外界都在找『吳伯雄2.0』，但我今天見到的是真正的『吳伯雄1.0』」；吳伯雄也風趣回應，「我們有個共同點，就是都當過台北市長，但都沒有想選總統」。其中意涵引人玩味。

郝龍斌說，回顧2008年在吳伯雄主席的領導下，國民黨重返執政。當年馬英九高票當選總統，立委更拿下77席，締造了空前勝利。今天大家口中的「吳伯雄2.0」，其實是期盼下一任黨主席能像吳伯雄一樣無私無我、全心為黨，帶領國民黨贏得2026地方選舉及2028重返執政。

郝龍斌表示，吳伯雄依舊精神奕奕，還與他開心談起每日的復健與運動；談起黨務時，更是熱情不減、關懷備至。這種無私奉獻、不計個人得失的精神，令人由衷敬佩，衷心期盼吳伯雄繼續保持健康，每一天都快樂生活。

