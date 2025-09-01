為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    刺激人口成長拼了 移籍南投集集鎮送5000元禮金

    南投集集鎮推出遷移戶籍到集集送5000元禮金活動，1日舉行啟動儀式。（集集鎮公所提供）

    南投集集鎮推出遷移戶籍到集集送5000元禮金活動，1日舉行啟動儀式。（集集鎮公所提供）

    2025/09/01 15:11

    〔記者張協昇／南投報導〕曾獲選全國十大觀光小城的南投縣集集鎮，為鼓勵民眾移居，促進人口成長，推出「集集Long Stay-移居集集送好禮專案活動」，從今（1日）起至明年5月31日期間，只要將戶籍遷到集集，並至明年8月31日仍在籍者，鎮公所就發給5000元設籍禮金。

    南投縣近幾年因人口老化及外流嚴重，人口數直直落，各鄉鎮人口均銳減，其中以懷舊鐵道、綠色隧道聞名的集集鎮，是全縣面積最小、人口最少的鄉鎮，全鎮面積約為49.7268平方公里，截至8月底，設籍戶數4297戶，人口9593人。

    集集鎮公所為鼓勵民眾移居集集，推出「集集Long Stay-移居集集送好禮專案活動」，今天舉辦啟動儀式及記者會說明，只要從今天起至明年5月31日期間，將戶籍遷到集集鎮，並至明年8月31日仍在籍者，鎮公所就送出5000元設籍禮金，並有早鳥專屬抽獎方案，在今年12月31日前這4個月入籍者，還加碼抽獎，獎品包括電動機車、腳踏車等。

    集集鎮長吳大村表示，集集沒有工業，是個充滿人情味的小鎮，有最美的風景、最悠閒的生活節奏，希望透過這次的移籍送好禮活動，能讓更多新血加入，來集集Long Stay，一起體驗集集的悠活魅力，享受全國十大觀光小城的美好生活，並進一步帶動觀光產業發展。詳情可上集集鎮公所的官方網站查詢，或親洽公所諮詢。

    集集火車站以檜木建成，是集集鎮地標之一。（資料照）

    集集火車站以檜木建成，是集集鎮地標之一。（資料照）

    南投縣集集鎮以綠色隧道聞名，曾獲選交通部觀光署舉辦的全國十大觀光小城。（資料照）

    南投縣集集鎮以綠色隧道聞名，曾獲選交通部觀光署舉辦的全國十大觀光小城。（資料照）

