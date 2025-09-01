前成大醫院院長陳志鴻曝石崇良與賴清德關係 保證給學生「終生保固」

衛生福利部今（1日）舉行新舊任部長交接典禮，成大醫學院前院長陳志鴻受邀出席致詞。（記者陳逸寬攝）

2025/09/01 15:20

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部今（1日）舉行卸任部長邱泰源與新任部長石崇良的交接典禮，總統府健康台灣推動委員會副召集人、前成大醫院院長陳志鴻透露，石崇良與總統賴清德是在成大醫院同期的實習醫生，石崇良致詞時也盼老師、前輩站在他後面，給予「售後服務」，陳志鴻大方回應保證「終生保固」。

石崇良指出，總統賴清德提到內閣改組重視年輕人、專業、經驗，他笑稱他應該不屬於年輕人，本來以為應該是專業，後來發現歸在經驗類別，有點失落，引發現場笑聲連連。

石崇良也向現場多位曾任衛生署、衛福部的官員，以及陳志鴻與高雄醫學大學教授侯明鋒等人喊話，「今天我不能再站在各位的後面，但請各位站在我後面，因為現在都是要售後服務的」，意指要繼續不吝給予指導，讓衛福部的業務更順暢運作。

陳志鴻透露，1990年在成大醫院實習醫生宣誓典禮上，除了成大外，也有外校生，其中一位就是一路斜槓人生到成為衛福部長的石崇良，同一期的另一位實習生，則是現在已經成為總統。

陳志鴻也提到，當部長的第一天很開心，卸任應該更開心，對卸任的衛福部長邱泰源喊話，「你離開內閣，但沒有離開這個團隊」，對其協助推動健康台灣表達肯定，細數從癌症、慢性病防治到心理健康支持計畫、健康台灣深耕計畫。

陳志鴻也透露，針對5年489億元的深耕計畫，規劃到各地醫療機構巡迴開講、聽取基層意見，預計彰化是起點，若接下來通過單位做得好，可望再爭取另一個5年計畫，持續強化醫療韌性。他亦點名健保30年不少光榮事蹟，卻也有很多需要改善之處，包含不同工、不同酬等給付調整等，相信石崇良會立刻上手，他並承諾給石崇良「終生保固」，送出八字箴言，期盼做到「清廉、勤政、專業、務實」。

侯明鋒則指出，每次石崇良見到他，總是叫他「老師、老師」，是一位很聰明、EQ很高的學生，很幸運在前面這一端當了他的老師，但直呼下次見面還是叫「侯P」就好，並提醒辛苦工作之餘一定要保持健康，才能夠把台灣人民的健康顧好。

