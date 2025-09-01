表態參選國民黨主席 蔡志弘︰藍營「組織力弱化」是不爭的事實

國民黨前國代、海基會前顧問蔡志弘。（資料照）

2025/09/01 16:32

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫宣布交棒，將於今年10月18日進行改選，消息一出，目前越來越多藍營人士宣布角逐。對此，國民黨前國代、海基會前顧問蔡志弘今（1）日下午表態參選，並預定9月5日上午舉行參選記者會，同時提前發表3點參選理由，並特別指出藍營的「組織力弱化」是不爭的事實。

根據蔡志弘在臉書的發文，自己決心參選國民黨主席共有3點理由。首先，他認為「兩岸危機重重」，美中「川習會」即將舉行，他曾在6年半前即撰文示警「台灣可能淪為烏克蘭第二」，並指出中國內部開始探討以克里米亞模式處理台灣問題的可能性，「志弘有處理、斡旋美中台關係的實務經驗，若當選黨主席，將安排訪問中國，推動國共『蔡習會』，向對岸表達台海和平的重要性。」

請繼續往下閱讀...

其次，蔡志弘指出，除了力保國會最大黨地位，國民黨即將面臨2026選舉以及2028總統大選的考驗，沒有虛耗空轉的本錢，「我若當選黨主席，將支持盧秀燕成為2028總統候選人，擴大縣市執政版圖，同時為國民黨贏回中央執政權。在此過程中，國民黨會充分與民眾黨進行策略結盟，深化藍白合利基，形成最強的兄弟聯盟。」

第3，蔡志弘表示，台灣當前遭受美國關稅壓迫，中小企業陷入前所未有的困境他擁有長年經營企業的經驗，並曾多次參與APEC企業領袖高峰會，深知國際經貿談判的關鍵，「我若當選黨主席，必將發揮國會戰力，強力監督政府，推動民生法案，絕不允許台灣經濟被掏空。」

至於「黨務」方面，蔡志弘認為在野整合贏得兩次反罷免投票，但要大家清醒看到，這結果的背後，「討厭民進黨」是主因，未必代表藍營基本盤擴充，「相對地，藍營組織力弱化是不爭的事實，才會出現綠營罷免成案掛零、而藍營多名黨工卻身陷官司的窘境。我若當選黨主席，將強化黨的基層組織。」

蔡志弘強調，自己擁有豐富的黨政、學界和國際經貿談判等跨領域經歷，是帶領國民黨開創新局、重返執政的最佳人選。他也期待與其他候選人君子之爭，藉由選舉理性的論辯，讓黨更團結，方向更明確，為促進兩岸和平與確保台灣經濟繁榮貢獻心力。

