強化與中南美洲關係 外交部明年對拉美捐助經費暴增2億

外交部明年度預算書出爐，多項涉及中南美洲的預算較今年大幅提高或新增。（資料照）

2025/09/01 15:08

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部明年度預算書出爐，多項涉及中南美洲的預算較今年大幅提高或新增，包含接待拉美地區訪賓預算提高逾1.2億元、推動拉美地區雙邊及多邊合作經費大漲逾14億元，以及增列逾3千萬元用於辦理拉丁美洲與加勒比海地區的經貿考察團。14億元的雙邊及多邊合作經費當中，包含2億3780萬元的對外捐助經費。

根據外交部115年度預算書，外交部明年度編列訪賓接待預算6億9570萬1千元，較今年4億6400萬3千元大幅提高2億3169萬8千元，主要增列拉美地區訪賓接待等經費。

外交部今年編列8574萬6千元預算，預計邀訪174人次拉丁美洲及加勒比海地區外賓；明年度則編列2億0740萬8千元預算，預計邀訪330人次拉丁美洲及加勒比海地區外賓，光是邀訪中南美洲訪賓的預算即大增1億2166萬2千元。

經貿交流活動方面，外交部明年度也增列3319萬6千元用於辦理拉丁美洲與加勒比海地區的經貿考察團；其他協助各項國際交流活動方面，拉美司明年度也增列6297萬3千元預算。

在加強雙邊及多邊合作科目下，拉美司共編列53億6700萬6千元預算，較今年預算增加14億3174萬1千元。其中用於擴大辦理我與拉丁美洲及加勒比海地區無邦交友好國家合作計畫（對外捐助）的經費，明年編列2億3780萬元，較今年預算3780萬元遽增2億元；明年度推動榮邦計畫並協助拉丁美洲及加勒比海各友邦國家基礎民生建設及技職人才培育計畫的預算則為50億466萬8千元。

外交部於年度重要施政計畫說明，明年度計畫洽邀友邦及無邦交國家朝野政要訪台，增進對我瞭解及友我力量，也將籌組經濟合作及商機考察團赴友邦或友好國家考察採購、拓銷及投資等商機，以提升與各國經貿及實質關係。

