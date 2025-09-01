沈伯洋遭偷拍、妻女收死亡威脅查不到 王鴻薇出手要求警政署說明

國民黨立委王鴻薇今表示，她已經發函警政署，要求正視沈伯洋報案。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋自爆遭跟蹤，稱抓到有人在家門口裝針孔攝影機，他雖已報警處理，並記下車牌號碼，不過卻沒下文；國民黨立委王鴻薇聽聞後今（1日）表示，她已經發函警政署，要求正視沈伯洋報案，同時要求說明沈伯洋妻女遭死亡威脅案的調查進度。

王鴻薇今在臉書表示，沈伯洋委員電視節目中，表示自己直接抓到在家門口裝針孔攝影機，並表示其形式是攝影機裝於摩托車螺絲口，電池放在機車座墊下面（放安全帽處），拉出一條攝影機假裝是螺絲從這樣來偷拍，沈伯洋委員報警並抄下車牌，卻變成無結果的死局。

王鴻薇指出，這件事讓她相當震驚，我國國會議員遭受偷拍，都已經抄下車牌，並且說出完全跟一般機車行車記錄器，一樣這麼具體的方式偷拍，警政署相關單位居然沒有辦法處理。同時王鴻薇譴責，前任與現任內政部長包括林右昌、劉世芳，以及相關國安單位，沈伯洋委員已經多次向社會大眾發出求救訊息，去年6月29日他就自稱，自己前往「沒人說得出名字的國家」參加「秘密會議」竟被人冒用身份，隨後人就消失得無影無蹤。

基於對於此事的嚴重性，王鴻薇稱自己立刻發文請外交部和國安單位調查，以保護公職人員的人身安全，但至今還是沒有給國人交代。今年5月沈伯洋還公開一張截圖，內容是他收到的一封死亡威脅電子郵件，而其內容要求他即刻辭去立委職務，並且退出政壇，否則妻女都將受到報應。國會議員子女收到死亡威脅，也引起國人大量關注，沈委員甚至揚言對追問進度的朋友提告，顯然他的愛女心切心情大受影響。但3個月過去，相關單位追究結果仍是無疾而終。

王鴻薇強調，不分黨派，國會議員人身安全應受嚴格保護，政治不能泯滅良知，對於這些威脅與國安事件，相關單位請儘速向國人說明清楚，也讓報案的委員能夠早日安心，也才能專心國政。

