不好考！童仲彥考上的地政士和不動產經紀人 及格率低、科目多重疊

前台北市議員童仲彥考上地政士和不動產經紀人。（翻攝自童仲彥臉書）

2025/09/01 15:00

〔記者林曉雲／台北報導〕台北市前議員童仲彥詐領助理費5萬餘元，判刑3年10個月入獄，2023年假釋出獄，今年6月假釋期滿，考到地政士和不動產經紀人專技證照，引起注意。考選部說明，2項都是專技普考，地政士及格率今（2025）年12.51％，不動產經紀人今年尚未舉行考試，去年及格率18.1％。業界人士說，因考科與地政士高度重疊，一次準備即可挑戰雙證 。

考選部說明，地政士是俗稱的代書，依地政士法第16條，地政士可以執行業務包括：代理申請土地登記事項，代理申請土地測量事項，代理申請與土地登記有關之稅務事項，代理申請與土地登記有關之公證、認證事項，代理申請土地法規規定之提存事項，代理撰擬不動產契約或協議事項，不動產契約或協議之簽證，代理其他與地政業務有關事項。

地政士俗稱代書 月收入可達10至20 萬元

至於不動產經紀人，考選部說明其執業範圍，不動產之買賣、互易、租賃或代理銷售，如委由經紀業仲介或代銷者，下列文件應由經紀業指派經紀人簽章：一、不動產出租、出售委託契約書。二、不動產承租、承購要約書。三、定金收據。四、不動產廣告稿。五、不動產說明書。六、不動產租賃、買賣契約書。

有關於錄取率，地政士近5年約 5%至12%，總成績達60分為及格，今年報名約7569 人，到考3917 人，合格人數 490 人，錄取率創新高達12.51%。 地政士必須具備專技人員資格才能執行登記、權利設定等不動產相關業務，有執照者可按件收費，業界人士說，買賣登記代書費約1.2萬元，月收入可達10至20 萬元，年薪有的可破百萬元，考科門檻相對明確，總成績達60分及格，高中職畢業即可報考。

不動產經紀人 房仲業從業門檻

此外，不動產經紀人錄取率約6%至20%，波動大（曾低至5.79%，高至18%），證照採「及格制」五科總成績達60分及格，即可通過考試，此證照為房仲業從業門檻，無此證無法簽署不動產相關文件，是房仲業務的重要資本，業界人士說明，若入職房仲品牌，通常保障5萬元底薪，加上業績提成，收入可期。

地政士和不動產經紀人考科重疊，一次準備可考雙證。考選部近5年及格率統計，地政士今年12.51％，不動產經紀人去年18.1％。（記者林曉雲翻攝自考選部資料）

