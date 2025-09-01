為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    沈伯洋曝長期遭跟監恐嚇 家門口摩托車藏針孔、威脅要對女兒割喉

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    2025/09/01 15:07

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋與妻子曾心慧接受節目專訪時表示，長期以來不僅飽受中國共產黨與國內反對勢力攻擊，甚至還屢屢遇上恐嚇、跟蹤等狀況。沈伯洋直言，「一天到晚被跟蹤」，有次更抓到有人在住家門口安裝針孔攝影機，還遭到恐嚇信威脅要對女兒割喉，夫妻倆身心備受折磨。

    沈伯洋接受節目《話時代人物》訪問時提到，某次他在住家門口發現一輛可疑摩托車，乍看只是螺絲固定，但仔細一看竟是裝有針孔的攝影設備，電池收在坐墊下，外觀則偽裝成摩托車螺絲。他研判對方可能想蒐集日常作息，甚至觀察是否有人進出住處。沈伯洋立即報警，沒想到不到一小時，涉案摩托車便消失無蹤，雖然事前有拍下車牌，但後續追查仍陷入僵局。

    除了被跟蹤，沈伯洋也透露曾收到恐嚇信。信中除了附上他與妻子的合照，還在曾心慧衣服上寫下「死」字，甚至揚言要對他們的女兒割喉。沈伯洋痛批：「這很惡劣，但這就是共產黨會做的事，我們心裡早有準備。」

    沈伯洋表示，但最low、更惡劣的是一些名嘴以及反對黨支持者，假設今天是國民黨或者民眾黨有人被恐嚇，自己一定會說「雖然立場不同，但絕對譴責用生命威脅、恐嚇反對黨的人」，但這些人卻不是這樣，一天到晚留言「怎麼兇手還沒找到」，在他講了這樣等於是騷擾，可能採取法律行動後，這些名嘴反而號召更多人留言，他們就是要暗喻「自導自演」。

    然而，讓他更感到難過的是，國內部分名嘴及反對黨支持者不僅沒有表達基本譴責，反而暗示事件是「自導自演」。沈伯洋直言，若角色互換，他絕不會縱容生命威脅，但如今卻看到名嘴號召群眾留言嘲諷，甚至惡意影射。他更直接點名評論員謝寒冰。

    沈伯洋說，他們用這樣的方式策動支持者嘲諷，這是人性問題，這才是讓他最難過的地方，這些來攻擊的不是網軍，而是一些活生生的台灣人，但也對對這種事情越來越習慣，自己還撐得住。當被主持人鄭弘儀問到「那位名嘴是誰」，沈伯洋則說「謝寒冰」。

    曾心慧則表示，雖然心理上已有準備，但恐嚇信中直接提到女兒，讓她高度焦慮，甚至出現失眠、健康惡化的狀況，外出時也常因擔心被跟蹤而四處張望，逐漸出現社交恐懼。

