    首頁　>　政治

    陳時中讚石崇良「智者」 薛瑞元笑稱「八字重」任期可能超越陳

    衛生福利部今（1日）舉行新舊任部長交接典禮，行政院政務委員陳時中與新任衛福部長石崇良（右）。（記者陳逸寬攝）

    2025/09/01 14:33

    〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部今（1日）舉行卸任部長邱泰源與新任部長石崇良的交接典禮，由前衛福部長、現任行政院政務委員陳時中擔任移交印信的監交人，陳時中盛讚石崇良是「智者」，期許「有所不為、有所當為、問心無愧」；到場的前衛福部長薛瑞元更笑稱，夜觀天象發現，石崇良八字重、底氣厚，「有可能任期會超過陳時中」。

    陳時中指出，回想這一年多以來，卸任部長邱泰源非常辛苦，因為「朝小野大」，政務官很辛苦，不像他自己當部長時，執政黨在立院是多數，政策相對可貫徹。

    陳時中也提到，過去他任職衛生署副署長時，當時就被交代要推行醫院總額最適方案，結果都做不成，同時他擔任衛福部長時，發現政府每年應負擔健保總經費36%的計算方式存在不合理，努力改善健保財務受到侵蝕景況，也沒有成功，但邱泰源都完成了。

    此外，陳時中指出，邱泰源還致力於健康台灣深耕計畫，給醫界埋下希望的種子，相信未來可被發揚光大。這些雖然不能完全代表邱泰源這一年來的努力，但卻是他個人的心聲。

    至於石崇良，陳時中提到，過去推行生技相關法案時，細胞療法存在爭議，修法遙遙無期，但石崇良當時頭腦很好，就推出特管辦法，符合社會期待，讓細胞治療發展往下走，同時在新冠疫情期間，一起視死如歸登上寶瓶星號檢疫，以及第一時間就建立集中檢疫所，起頭在1週內快速完成規劃，相信可以將衛福部帶向更好的未來。

    薛瑞元則提到，要做好部長，需要有3件事到位，首先是了解問題、發掘問題，研究找出解決問題的方法，並且執行；其次是衛福部非常大，要能夠領導包含附屬單位在內這麼大的機構，在整個國家的政策方向之下，繼續往前走，是成功的必要條件。他相信石崇良在這兩個部分沒問題。

    至於最後一點則是「運氣」，薛瑞元細數過去自己任內的事件，直言不要發生兒虐，或是寶林茶室邦克列酸、蘇丹紅等食安事件，需要有一點運氣。不過，他也話鋒一轉笑稱，他昨日夜觀天象，發現石崇良的八字有夠重、底氣有夠厚，相信所有部長中，「只有石崇良有可能任期會超過陳時中」。

