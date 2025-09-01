為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    譴責黃國昌煽動群眾暴力 吳崢：再硬凹「騎飛輪收300萬」也不會變合法

    民進黨發言人吳崢今強調，他譴責黃國昌，是因為黃是鼓動群眾製造暴力的慣犯，而不是上不上街頭。（圖取自吳崢臉書）

    民進黨發言人吳崢今強調，他譴責黃國昌，是因為黃是鼓動群眾製造暴力的慣犯，而不是上不上街頭。（圖取自吳崢臉書）

    2025/09/01 14:24

    〔記者陳昀／台北報導〕台灣民眾黨日前未經合法申請舉辦「司法改革公民走讀」活動，黨主席黃國昌涉嫌率領群眾衝撞拒馬、推擠警方甚至傳出勒頸等。民進黨發言人吳崢今強調，他譴責黃國昌是因為黃是鼓動群眾製造暴力的慣犯，而不是上不上街頭，政客再怎麼硬凹，在市長室騎飛輪收300萬也不會變合法。

    吳崢指出，黃國昌上週末率眾上街，還對警察勒頸，「黃國昌對脫序行徑的回應，竟是數度點名我。」搞清楚，他譴責黃國昌，是因為黃國昌已經成為鼓動群眾製造暴力的慣犯，而不是上不上街頭。

    吳崢表示，7月時，黃國昌在民進黨部樓下舉行集會，小草闖入民進黨部砸蛋；上週末黃國昌率小草上街，又發生襲警、開車意圖衝撞，導致一共8名員警負傷。

    吳崢痛斥，政客大可玩弄文字遊戲，但無法改變事物本質，就像不論怎麼硬凹，市長在辦公室騎飛輪收300萬也不會變合法；煞有介事取個「走讀」的名字，也不會改變那就是一場蓄意製造衝突的活動。

    吳崢強調，過去他參與街頭運動，不只秉持非暴力，更重視和社會對話的訴求。如今，黃國昌一再鼓動小草劍走偏鋒，訴求是什麼？不就是公然要求總統破壞憲政介入司法？不就是要求另立標準，讓涉貪的政治人物享有特權？有何正當性可言？遑論黃國昌現在每次上街，就發生暴力事件！

    熱門推播