為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    李四川談藍營黨魁改選年齡困境 綠營：迴力鏢打自己、白營：重點在願景

    被視為下屆新北市長熱門人選的台北市副市長李四川接受媒體專訪提及，藍營困境在於「老人不退、年輕人不敢挑戰」，但又說如果明年民調仍高，要他參選他一定承擔。（記者羅國嘉攝）

    被視為下屆新北市長熱門人選的台北市副市長李四川接受媒體專訪提及，藍營困境在於「老人不退、年輕人不敢挑戰」，但又說如果明年民調仍高，要他參選他一定承擔。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/01 14:12

    〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨主席預計10月改選，呼聲最高的台中市長盧秀燕表態不選，目前藍營已有7人宣布角逐，被視為下屆新北市長熱門人選的台北市副市長李四川接受媒體專訪提及，藍營困境在於「老人不退、年輕人不敢挑戰」，卻又說如果明年民調仍高，要他參選他一定承擔，外界質疑已67歲的李四川說詞矛盾。對此，綠營直言，李以年齡評論藍營黨魁選舉相當不妥，似忘了自己已是「老人」；白營則表示，年齡不是問題，重點是能如何給新北市民擘畫出城市願景藍圖。

    新北市民進黨議員翁震州認為，李四川拿年紀來評論藍營黨魁選舉，其實極為不恰當，李四川把64歲的朱立倫形容成「老人不退」，年輕人不敢挑戰，似乎也已經忘了自己是67歲的「老人」，而且還可能參與直轄市長選戰，迴力鏢打到自己額頭上。

    新北市民眾黨籍議員陳世軒表示，李四川曾在不同的角色陪同藍營征戰無數場選戰，甚至擔任過國民黨秘書長一職，相當了解藍營的優點及缺點，鼓勵年輕人應該是肺腑之言，但藍營基層對他有很大的期待，他勢必也要有所回應。

    陳世軒說，其實只要體力、健康允許，年齡不是問題，重點是能如何給新北市民擘畫出城市願景藍圖，讓新北更進步，以及是否能接受創新、不一味守舊，為新北注入活力。

    新北市民進黨議員翁震州（中）認為，李以年齡評論藍營黨魁選舉相當不妥，卻似忘了自己已是「老人」。（圖翻攝自翁震洲臉書粉專）

    新北市民進黨議員翁震州（中）認為，李以年齡評論藍營黨魁選舉相當不妥，卻似忘了自己已是「老人」。（圖翻攝自翁震洲臉書粉專）

    新北市民眾黨籍議員陳世軒表示，其實只要體力、健康允許，年齡不是問題，重點是能如何給新北市民擘畫出城市願景藍圖，讓新北更進步。（記者羅國嘉攝）

    新北市民眾黨籍議員陳世軒表示，其實只要體力、健康允許，年齡不是問題，重點是能如何給新北市民擘畫出城市願景藍圖，讓新北更進步。（記者羅國嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播