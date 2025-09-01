民眾黨：走讀直播可見黃國昌「並無襲警」 民進黨拼湊敘事

民眾黨上週末舉行走讀，黨主席黃國昌疑似勒住員警脖子。（圖擷取自民眾之聲YouTube）

2025/09/01 13:52

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨近日未經合法申請舉辦「走讀」活動，並與警方發生推擠衝突，黨主席黃國昌涉勒頸警員。民進黨今痛斥，黃國昌連守法都做不到，惡劣行徑令人不齒；民眾黨發言人張彤嚴正駁斥，民進黨身為執政黨不該一再以錯誤訊息挑動社會對立，更不該將第一線警察同仁捲入政治攻防。

張彤指出，8月30日本黨以「走讀」形式，在博愛特區引導民眾了解台灣民主發展的歷程，並反思當前司法受政治干預的問題。活動開始之際，隊伍在並非禁制區的愛國西路即遭大規模拒馬阻攔，連基本的行走權利都被限制，這種處境，難免引發群眾的不滿。

張彤強調，若非賴政府授意在非禁制區設置拒馬，就不會發生民眾被迫攀越障礙的情況，生活在一個正常的國家，絕不會有人民無故選擇爬上拒馬。民進黨刻意截取片段影像、拼湊敘事，再透過掌控的綠媒與側翼擴散，將自主上街的公民描繪成暴力群眾。

張彤重申，透過當日完整的直播畫面即可清楚看見，黃國昌主席及所有參與公民均未有襲警行為，更不存在所謂「開車衝撞封鎖線」的情況。

此外，張彤提及，真正曾經煽動群眾推倒拒馬、與警方爆發衝突的，正是民進黨籍立委在2024年12月20日的行動，當時甚至出現使用油壓剪破壞公物的情況；對照今日民進黨對民眾黨的指控，標準顯然不一致。

張彤批評，民進黨若真心關心警察，不應只是政治操作，8月30日當天，警方已第一時間召開記者會，表明將依法處理，然而綠營人士持續在輿論場施壓，迫使警察機關再次召開記者會，形同配合政治表演。這樣的作法，只會讓社會懷疑政府是否將警政體系視為政治工具。

張彤呼籲，民進黨不要再將警察作為政治操作的附庸。若真有意改善基層處境，應立即推動支持警消工會、提高退休金等實質改革，而不是藉由操弄輿論來獲取短期政治利益。

