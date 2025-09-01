「國民女婿」羅一鈞代理疾管署長 龐一鳴暫掌健保署

疾管署由副署長羅一鈞代理署長職務。（資料照）

2025/09/01 13:45

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部長由原健保署長石崇良升任，衛福部常務次長則由原疾管署長莊人祥接棒，今（1日）在新舊任部長交接典禮後，面對媒體詢問出缺的健保署長、疾管署長接任人選，石崇良表示，目前先分別由副署長龐一鳴、羅一鈞代理，正式接任人選在完成作業之後，再跟大家報告。

石崇良指出，目前行政程序尚未核定正式接任人選，而這兩個部門都是屬於文官體系，因此今日先發布代理署長人選，主要按照資深程度，健保署由副署長龐一鳴暫時代理，疾管署則由副署長羅一鈞代理，正式人選會盡快進行作業再跟說明。

被問及上任後，面對醫護人力、美國關稅等問題處理的先後次序，石崇良表示，整個衛福部的業務非常龐大，改革也持續進行，不論從醫療韌性、藥品韌性或是社會韌性，甚至產業發展，很多要同步進行，沒有說哪一個特別優先，就是各部門共同合作推動。

石崇良強調，衛福部涉及國人從胚胎到善終的過程，橫跨醫師管理、社會福利、長期照護、健康促進，還有醫療環境等多元領域，各項政策都與民眾權益息息相關，會秉持著「弱勢優先」這一個大的前提、全民健康覆蓋的目標，在健康台灣願景及韌性國家的總統政策下繼續努力。

副署長龐一鳴暫掌健保署。（資料照）

