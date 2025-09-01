學校電費回歸地方、台電優惠電價取消 雲縣府：增加1.5億預算

雲林縣長張麗善指出，中央一再想方設法要苛扣對地方補助，中央跟地方斤斤計較，這不是全民之福。（記者黃淑莉攝）

2025/09/01 13:49

〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應新版財劃法釋出中央財源予地方，行政院長卓榮泰上週指出，學校電費等經費將回歸地方。另今年3月台電公司行文各縣市政府，115年度起各縣市政府學校優惠電價及前期凍漲電價差額，由地方編列預算支應，雲林縣府初估，冷氣電費及優惠電價2部分，地方1年要增加約1.5億元預算。

縣府財政處長孫綿凰指出，台電針對教育公用設施優惠電價補助已行之有年，今年3月台電公司發文縣府，115年度學校優惠電價回歸各目的事業編列預算支應，即由縣市自行吸收，縣內183所縣立高中及公私立國中小學，154所公私立幼兒園，一年約需1億元。

孫綿凰表示，目前財劃法、一般性補助款都不確定前，縣府財政出現很大缺口，還要面對台電取消1年1億元的優惠電價補助，造成地方很大困擾，目前研議由縣府來協助。

另在學校冷氣部分，目前中央補助冷氣電費3900多萬元，冷氣維護費730多萬元，全計4600多萬元。縣府強調，極端氣候一定需要冷氣，班班有冷氣是中央的政策，讓學生能有舒適學習環境，都已在落實，突然學校電費要回歸地方，連台電優惠補助也沒了，等於是「上壘了就一次雙殺」，要地方如何運作，也造成很大問題及困擾。

雲林縣長張麗善不滿表示，財劃法修正後，中央一再想方設法要苛扣對地方補助，中央跟地方斤斤計較，這不是全民之福，不論中央或地方都是要服務民眾，用在地方中央不會吃虧，用在地方也是造福地方。

行政院長卓榮泰日前表示，學校電費要回歸地方，另台電公司也將取消學校優惠電價補助，縣府表示，都已上壘了卻一次雙殺。（雲林縣府提供）

