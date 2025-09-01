柯建銘總召任期做滿？ 決策高層：重點在調整互動、非「逼宮」

立法院民進黨團總召柯建銘今強調自己還是黨團總召，任期到明年2月1日。（資料照）

2025/09/01 13:42

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德日前表態「黨團改選會更符合社會期待」，民進黨也發動立委連署黨團改組，被外界解讀在「逼宮」立法院民進黨團總召柯建銘。柯建銘今強調自己還是民進黨團總召，任期到明年2月1日；對此，知情人士重申，對決策高層而言，重點在於調整互動溝通，不需無限上綱到逼宮、非怎麼做不可。

今天是立法院第11屆第4會期立委報到日，柯建銘在黨籍立委王義川陪同下前往群賢101會議室報到。對於媒體詢問民進黨團幹部後續佈局，柯表示，今天黨團會行文所有成員，讓有意願擔任「六長」的請來登記。面對媒體追問9月開議後是否續任總召，柯僅說：「到明年2月1日。」隨即搭車離去。

據悉，民進黨內部一致認同柯建銘勞苦功高，但也憂心在國會採取焦土戰術，不利於後續國政推動，由於接獲黨內、黨團不斷反映，層峰在罷免後數度嘗試與柯建銘協調，盼老柯退居二線，黨內也發動立委連署黨團改組，並傳出逾6成立委連署。

知情人士重申，對決策高層而言，針對立委意向調查的連署，並不是連署結果如何、就一定要怎麼做的「一刀切」，而是確認黨內與黨團的共識，重點在於調整溝通互動的模式，不需無限上綱到逼宮、非得要怎麼做。

