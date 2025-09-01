警方要辦白營「走讀」違法 黃國昌反嗆「丟人現眼」！

民眾黨主席、立法院民眾黨團總召黃國昌今天出席立法院國民黨團幹部交接典禮；左一為民進黨團總召柯建銘，中為國民黨團總召傅崐萁。（記者方賓照攝）

2025/09/01 13:12

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨主席黃國昌8月30日率「小草」支持者發起「公民走讀」活動，由於集會未合法申請，與警方發生衝突，導致8名員警受傷。內政部、警政署均表示將依法究辦。對此，黃國昌今（1）日強調，他只能回送4個字，叫「丟人現眼」，反批民進黨「當年怎麼穿草鞋走街頭，說要廢除集遊惡法」，而今卻「用得是得心應手」。

今天是立法院第11屆第4會期立委報到日。對於媒體詢問，內政部、警政署將依法究辦「公民走讀」活動違法行為，黃國昌先是冷笑了幾聲，接著說，「唉！我要該怎麼說呢」，「這群人是忘了以前民進黨在野時怎麼穿草鞋走街頭？還是新一輩的民進黨人沒經歷過在街頭爭取民主的歷史，現在就是穿皮鞋坐享其成」。

黃國昌說，這樣的話由民進黨說出來，只能送他們四個字，叫做「丟人現眼」！他說，現在總統賴清德「用國家機器對付政治上的對手，用得是得心應手」。黃國昌還說，為何說台灣走回威權獨裁的老路，他過去在馬政府時期走街頭被送辦時，都沒有像現在一樣喊打喊殺，這群民進黨的人，「民主進步」四個字真的可以丟到垃圾桶了。

黃國昌批評，真正要回答問題的是賴清德，不是說要把街頭還給人民、不是說要廢除集遊惡法，民進黨跳票多久，自己都不會臉紅、害臊、丟臉。花納稅人錢做的國家人權報告兩公約審查，明確指出集會遊行法違反兩公約，外國學者專家直接質問民進黨政府，為何違憲、違反兩公約的集會惡法還不廢止，現在終於真相大白，因為對民進黨這個骨子裡威權政黨而言，有集遊法可以用非常好用。

黃國昌說，賴清德不敢面對人民，所以用層層拒馬把人民抗議的聲音阻隔在外。過去至今，為爭取台灣民主、司法改革，他從學者時期走上街頭，面對國家機器暴政沒有怕過，「我過去不怕，現在會怕賴清德用國家機器對付我」？

黃國昌強調，他昨晚說了：「賴皇，放馬過來！丟臉的是你自己，用國家機器追殺你的政治敵人救不了你的民調，只會讓越來越多台灣人唾棄你而已。」

