遭黃國昌勒頸警官不提告 基層員警看法兩極

北市中正一分局督察組長陳育健遭黃國昌勒頸。（記者王冠仁翻攝）

2025/09/01 13:07

〔記者王冠仁／台北報導〕台灣民眾黨主席黃國昌，日前在「司法改革公民走讀」活動期間，與維安警方發生推擠衝突，甚至還涉嫌對北市警中正一分局督察組長陳育健勒頸。雖然陳員事後表示不會對黃國昌提告傷害，但此事近來在警界引起議論，基層對此看法也呈現兩極。

有基層員警認為，陳員不願對黃國昌提告傷害的主要原因，因為對方是「立法委員」。長期以來，警察在公務體系當中，位階最低、事情最多，許多大官、權貴、民代，能不得罪就不得罪，而且這些政治人物的生涯起伏難以預期，如果改天這些政治人物變成警方的直屬長官、頂頭上司，又想起當初的「往事」，恐怕在警界難以發展、生存。

也有派出所同仁認為，雖然陳抗場合混亂，有許多難以預期的推擠、狀況，但這也不能「合理化」勒頸事件。過去警方經常處理民眾酒醉鬧事，這些酒醉民眾也經常做出一些難以預期的行為跟動作，但只要有攻擊員警的行為，輕則被帶回派出所保護管束，重則噴辣椒水制止、上銬、移送妨害公務。

另名派出所巡佐則說，他能理解陳員不願提告傷害的想法，因為警察執行勤務，是要確保整體活動順利、圓滿，不是要跟在場民眾「對著幹」。如果往後不小心碰到警察都要追究妨害公務，那恐怕會相當浪費司法資源，更何況當天陳員僅僅只是被觸碰到，並沒有成傷。

台北市警局也在今天重申，尊重陳員提告傷害與否的權利，但在此次活動中，黃涉嫌非法集會、對警官勒頸、破壞阻材，警方近期將檢視、釐清相關蒐證影像事證，移送檢方偵辦。

