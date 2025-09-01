為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    遭黃國昌勒頸警官不提告 基層員警看法兩極

    北市中正一分局督察組長陳育健遭黃國昌勒頸。（記者王冠仁翻攝）

    北市中正一分局督察組長陳育健遭黃國昌勒頸。（記者王冠仁翻攝）

    2025/09/01 13:07

    〔記者王冠仁／台北報導〕台灣民眾黨主席黃國昌，日前在「司法改革公民走讀」活動期間，與維安警方發生推擠衝突，甚至還涉嫌對北市警中正一分局督察組長陳育健勒頸。雖然陳員事後表示不會對黃國昌提告傷害，但此事近來在警界引起議論，基層對此看法也呈現兩極。

    有基層員警認為，陳員不願對黃國昌提告傷害的主要原因，因為對方是「立法委員」。長期以來，警察在公務體系當中，位階最低、事情最多，許多大官、權貴、民代，能不得罪就不得罪，而且這些政治人物的生涯起伏難以預期，如果改天這些政治人物變成警方的直屬長官、頂頭上司，又想起當初的「往事」，恐怕在警界難以發展、生存。

    也有派出所同仁認為，雖然陳抗場合混亂，有許多難以預期的推擠、狀況，但這也不能「合理化」勒頸事件。過去警方經常處理民眾酒醉鬧事，這些酒醉民眾也經常做出一些難以預期的行為跟動作，但只要有攻擊員警的行為，輕則被帶回派出所保護管束，重則噴辣椒水制止、上銬、移送妨害公務。

    另名派出所巡佐則說，他能理解陳員不願提告傷害的想法，因為警察執行勤務，是要確保整體活動順利、圓滿，不是要跟在場民眾「對著幹」。如果往後不小心碰到警察都要追究妨害公務，那恐怕會相當浪費司法資源，更何況當天陳員僅僅只是被觸碰到，並沒有成傷。

    台北市警局也在今天重申，尊重陳員提告傷害與否的權利，但在此次活動中，黃涉嫌非法集會、對警官勒頸、破壞阻材，警方近期將檢視、釐清相關蒐證影像事證，移送檢方偵辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播