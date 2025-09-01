柯建銘赴藍黨團祝賀遭洗臉？ 王鴻薇、徐巧芯狂喊「大罷免大失敗」

國民黨立法院黨團1日舉行「第11屆第4會期黨團幹部就職典禮」，民進黨團總召柯建銘（左二）應邀與會，向新任書記長羅智強（左起）、總召傅崐萁、卸任書記長王鴻薇致意。（記者方賓照攝）

2025/09/01 12:57

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立院黨團上午舉行新會期黨團幹部就職典禮，民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召黃國昌到場祝賀，更在會前閒話家常、氣氛融洽。卸任的國民黨團書記長王鴻薇也在會中大吐遭罷免的苦水，並與現場藍委，當著柯建銘的面數次高喊：「大罷免、大失敗」。

國民黨團上午舉行「第11屆第4會期黨團幹部就職典禮」，民進黨團總召柯建銘、立委王義川、民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿等人到場祝賀。

請繼續往下閱讀...

會前，國民黨團總召傅崐萁與柯建銘、黃國昌握手、私下交流，3人提及黃國昌週六發起的走讀活動，黃直呼：「我集遊法又不是第一次，笑死人，以前太陽花直接衝進來，跟你們以前民進黨怎麼比啊？以前民進黨還丟汽油彈，我只是徒手，這麼溫和對不對？」傅崐萁也附和笑稱：「可以送你2顆汽油彈」。

傅崐萁致詞時說，新任首席副書記長林沛祥要在新會期享受到什麼叫震撼教育，尤其在柯建銘帶領下如狼似虎的民進黨團，是個核彈部隊，柯總召的八字很重，未來應該還會給國民黨團很多突襲、震撼教育。

傅崐萁強調，柯總召的百寶箱裡面還有很多法術，尤其這兩天，讓大家看到的不只是負隅頑抗，什麼叫八仙過海、道高一尺、魔高一丈。

卸任的國民黨團書記長王鴻薇表示，上個會期是大罷免會期，希望是空前絕後，國民黨團不僅通過很多重大民生經濟法案，更全數度過大罷免拿到「無敵星星」，王更與徐巧芯等數個藍委齊喊：「大罷免、大失敗」。

王鴻薇也提及，她今天看到柯建銘送來的花好漂亮，但她記得上一次送來的是連署書，感謝大家讓她最後安全下莊。

柯建銘致詞時則強調，自己與王義川今天過來，最主要是來遞橄欖枝，雖然明知山有虎、偏向虎山行，兩軍交戰不斬來使，「我們共同方向目標都是一致，大罷免不論成功失敗，在這講成功失敗都壞感情、都過去了！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法