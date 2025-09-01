為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯建銘赴藍黨團祝賀遭洗臉？ 王鴻薇、徐巧芯狂喊「大罷免大失敗」

    國民黨立法院黨團1日舉行「第11屆第4會期黨團幹部就職典禮」，民進黨團總召柯建銘（左二）應邀與會，向新任書記長羅智強（左起）、總召傅崐萁、卸任書記長王鴻薇致意。（記者方賓照攝）

    國民黨立法院黨團1日舉行「第11屆第4會期黨團幹部就職典禮」，民進黨團總召柯建銘（左二）應邀與會，向新任書記長羅智強（左起）、總召傅崐萁、卸任書記長王鴻薇致意。（記者方賓照攝）

    2025/09/01 12:57

    〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立院黨團上午舉行新會期黨團幹部就職典禮，民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召黃國昌到場祝賀，更在會前閒話家常、氣氛融洽。卸任的國民黨團書記長王鴻薇也在會中大吐遭罷免的苦水，並與現場藍委，當著柯建銘的面數次高喊：「大罷免、大失敗」。

    國民黨團上午舉行「第11屆第4會期黨團幹部就職典禮」，民進黨團總召柯建銘、立委王義川、民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿等人到場祝賀。

    會前，國民黨團總召傅崐萁與柯建銘、黃國昌握手、私下交流，3人提及黃國昌週六發起的走讀活動，黃直呼：「我集遊法又不是第一次，笑死人，以前太陽花直接衝進來，跟你們以前民進黨怎麼比啊？以前民進黨還丟汽油彈，我只是徒手，這麼溫和對不對？」傅崐萁也附和笑稱：「可以送你2顆汽油彈」。

    傅崐萁致詞時說，新任首席副書記長林沛祥要在新會期享受到什麼叫震撼教育，尤其在柯建銘帶領下如狼似虎的民進黨團，是個核彈部隊，柯總召的八字很重，未來應該還會給國民黨團很多突襲、震撼教育。

    傅崐萁強調，柯總召的百寶箱裡面還有很多法術，尤其這兩天，讓大家看到的不只是負隅頑抗，什麼叫八仙過海、道高一尺、魔高一丈。

    卸任的國民黨團書記長王鴻薇表示，上個會期是大罷免會期，希望是空前絕後，國民黨團不僅通過很多重大民生經濟法案，更全數度過大罷免拿到「無敵星星」，王更與徐巧芯等數個藍委齊喊：「大罷免、大失敗」。

    王鴻薇也提及，她今天看到柯建銘送來的花好漂亮，但她記得上一次送來的是連署書，感謝大家讓她最後安全下莊。

    柯建銘致詞時則強調，自己與王義川今天過來，最主要是來遞橄欖枝，雖然明知山有虎、偏向虎山行，兩軍交戰不斬來使，「我們共同方向目標都是一致，大罷免不論成功失敗，在這講成功失敗都壞感情、都過去了！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播