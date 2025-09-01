衛福部長交接邱泰源叮嚀「勿脫稿」 石崇良不到2分鐘就失敗

衛生福利部今（1日）舉行新舊任部長交接典禮，原任衛福部長邱泰源移交印信給新任部長石崇良（右），行政院政務委員陳時中（中）擔任監交人。（記者陳逸寬攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部今（1日）舉行卸任部長邱泰源與新任部長石崇良的交接典禮，邱泰源致詞時笑說，他常常不自覺脫稿，卻往往就是比較會被放大做文章的地方，提醒石崇良這部分「以後要小心一點」，石崇良上台致詞時也幽默回應，要聽從邱泰源的指示照稿念，現場一片哄堂大笑。

邱泰源表示，當年石崇良投入公務職場，他就非常敬佩，欣慰多年後脫穎而出，是現階段非常適合帶領衛福部相關工作往前走的人，自己放心交棒，期待下一步台灣的醫療發展會走得更好。

不過，邱泰源也提到，為了尊重同仁，他會按照稿子來念，過去常常在接受媒體採訪時，不自覺脫稿，往往就是比較會被大做文章的地方，也提醒石崇良「以後要小心一點」。

輪到石崇良上台致詞時，也幽默地說「剛剛邱部長有交代，今天最好看稿子」，並提到「我一向不看稿子，但我要聽從邱部長的指示」，但在說明接任職務感到榮幸、責任重大等一連串語句後，不到2分鐘，他還是忍不住說「脫稿一下好了，不太習慣這樣念」，在現場激起一片笑聲。

石崇良也感謝「防疫五月天」到場加持，包含前衛福部次長王必勝、現任衛福部次長莊人祥等，承諾未來會以專業為本，持續傾聽各界聲音，讓民眾享受到一個出生到安老、安心而健康的環境，加速落實健康台灣的國政願景。

