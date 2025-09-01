台灣智庫明召開研討會 剖析解放軍可能攻台模式及因應之道

共軍展示飛彈。（路透檔案照）

2025/09/01 13:22

〔記者黃靖媗／台北報導〕近年中國解放軍持續升高對台軍事壓力，台灣周邊情勢日趨緊繃。台灣智庫明日將舉辦「中國解放軍對台威脅與因應」學術研討會。邀請國內軍事專家、學者與政策研究人士，針對解放軍可能的攻台模式及我方因應之道進行深度探討，並規劃4場次，分別聚焦火箭軍、空軍、海軍，以及網路與電子戰等4大面向，系統性檢視解放軍可能的攻台模式，進而提出政策建議。

台灣智庫指出，自2016年以來，至今一連串軍事行動，凸顯中國以武力逼迫台灣的意圖已日趨明顯，而根據美國印太司令部與多個國際智庫評估，中國解放軍可能於2027年前後具備全面攻台能力。

請繼續往下閱讀...

台灣智庫表示，值得注意的是，這不僅是一場「有形戰爭」的威脅，更已經是一場持續進行的「無形戰爭」，中國的灰色地帶行動，使國軍與海巡疲於奔命，讓台灣面臨「有形戰爭」與「無形戰爭」的雙重壓力。

台灣智庫說明，本次研討會核心議題，以「資訊認知戰」、「聯合封鎖」、「聯合火力突擊」、「聯合登島作戰」為可能攻台模式，設計四篇專題論文，環環相扣，對應解放軍各軍種作為。

研討會第一場次「中國解放軍網路與電子戰對台威脅」，將由王清安上校發表，深入分析解放軍網電部隊、國安駭客及民兵如何遂行網電攻擊，企圖在戰爭初期奪取資訊優勢，癱瘓台灣的指揮、通訊與監偵系統。

第二場次則是由台灣智庫諮詢委員高志榮發表「中國解放軍火箭軍對台威脅與因應」，剖析解放軍火箭軍對台可能展開的多波飛彈攻擊；第三場次切入「中國空軍對台壓力戰與面臨之挑戰」，由台灣智庫諮詢委員宋文溪發表，檢視解放軍空軍如何在飛彈攻擊後持續消耗我方空防力量，以奪取制空權；第四場次「中國解放軍海軍與登陸作戰對台之威脅」，由台灣智庫諮詢委員張勝凱發表，探討解放軍海軍在兩棲/三棲作戰中的可能行動，國軍應如何強化反登陸作戰準備。

台灣智庫董事呂曜志表示，面對解放軍日益強化的軍事準備，台灣社會必須理解「備戰才能避戰，能戰才能止戰」的重要性，台灣智庫一向秉持學術與政策雙軌並重的研究態度，期望提供台灣社會及政府決策單位參考，研討會本身除了從學術的戰略與戰術分析外，更著重提出可操作、可實踐的政策建議，而台灣智庫國防安全小組長期關注「不對稱作戰」、「後備戰力」、「國防自主」等改革議題，台灣唯有持續深化國防建設，才能有效應對中國的挑戰。

台灣智庫國防安全小組曹雄源將軍則強調，中國對台的挑戰已不限於軍事層面，而是滲透至經濟、社會、輿論與心理領域，此次研討會不僅希望提升決策部門對戰略環境的掌握，更希望增進全民國防意識，讓社會大眾了解台灣正面臨的「全方位威脅」。

