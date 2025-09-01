國民黨前主席、中常委擬參加九三閱兵 立委轟「非常可恥」形同叛國
中國9月3日將舉行閱兵。圖為共軍閱兵參演部隊進行排練。（歐新社）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國9月3日將舉行「抗戰勝利80週年」閱兵，我方掌握，前國民黨主席洪秀柱、前國民黨秘書長李乾龍及中常委何鷹鹭等人擬赴會。對此，立委痛批，國民黨人要去中國舔共，為中國軍事霸權按讚，這是傷害台灣人民感情，參加這個非常可恥，已經形同叛國。
據國安單位掌握，台灣多位統派及泛藍人士已確認或計畫出席，擬出席名單包含國民黨前主席洪秀柱、國民黨前秘書長李乾龍、國民黨中常委何鷹鹭；其他包含新黨主席吳成典率副主席李勝峯與10餘名黨員參加、勞動黨主席吳榮元、統一聯盟黨副主席李尚賢、台南市黃埔三軍五校校友會創會理事長李春峰率會員與眷屬共10餘人參加。
民進黨立委邱志偉今日受訪批評，中國是對台灣安全及國家主權威脅最大的國家，每天軍機艦不斷擾台，國防部每天要應對這些武力騷擾威脅，國民黨前主席及該黨人士去參加九三閱兵，看中共在那耀武揚威，這是自貶國格，向敵人表態稱臣。
邱志偉質疑，完全是敵我不分，怎麼會參加中國的閱兵典禮，你去不就代表對中國武力的肯定嗎？中國是獨裁國家，威脅台灣及東亞的和平穩定，要去參加九三閱兵的都不是民主國家元首，大多和一帶一路有關，而且閱兵主要是展示武力，參加等於在幫中共背書。
邱志偉痛批，國民黨人士要去中國舔共，為中國軍事霸權按讚，這是傷害台灣人民的感情。不曉得是否刻意裡應外合，但已經是以實際行動要來破壞國家主權，此事會給國際社會釋放不好訊息，等於是對中國武力表達認同，參加這個非常可恥，已經形同叛國，法律應予以制裁。
民進黨立委王美惠說，國民黨是從中國逃難來台的，該黨人士不應該去參加這種活動，這樣對得起中華民國嗎？國民黨去年拒絕參加雙十國慶大典，現在反而要去參加中共九三閱兵，真的對不起中華民國，更對不起台灣。
