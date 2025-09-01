竹市明年增214億財源 民代：已非「缺錢的城市」 要建設及執行力

新竹市府明年將增加近214億的預算財源，全台第2高。（記者洪美秀攝）

2025/09/01 12:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕藍白立委聯手在立法院通過財政收支劃分法修正案，據財政部資料，2026年度新竹市將獲中央統籌分配稅款達297.94億元，年增213.97億元，是全台第2高。而高虹安邱臣遠市府團隊即將邁入第4年，近期市府各單位已在編列明年度預算，竹市將迎來史上最大財政增幅。市議員曾資程提醒，竹市已非缺錢的城市，如何把人民的納稅錢用好及執行才是挑戰，市府團隊應提出有感建設規劃並展現執行力，否則只是把錢花掉，非市民及城市之福。

曾資程說，預算增加，若缺乏規劃與執行能力，資源只會流於低效，甚至錯失改革契機。且預算成長背後，包含中央下放的長照、教育與社福責任。市府是否已盤點新增任務並調配資源？若缺乏配套，人力與計畫未備，資源恐難發揮效益，若只是拿來還債，或像散財童子般花錢，卻無建樹，城市只會退步而無光榮感。

曾資程認為，3年來，市民仍難看見清晰的城市發展方向，缺乏中長期願景，只會讓預算分散使用，難具核心競爭力。像晶品城案多次用途變更，政策反覆不定，讓投資人與市民無所適從，已損害市府公信力。新竹不再是「缺錢的城市」，而是面臨「如何把錢用好」的挑戰。

新竹市府明年將增加近214億的預算財源，市議員曾資程稱竹市已非「缺錢的城市」，市民要的是建設與執行力。（記者洪美秀攝）

