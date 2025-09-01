立院開議續任民進黨團總召？ 柯建銘：我任期到明年2/1

國民黨立院黨團1日舉行第4會期黨團幹部就職典禮，民進黨團總召柯建銘（左二）應邀與會，向新任書記長羅智強（左起）、總召傅崐萁、卸任書記長王鴻薇致意。（記者方賓照攝）

2025/09/01 12:04

〔記者謝君臨／台北報導〕今天是立法院第11屆第4會期立委報到日。民進黨團總召柯建銘在黨籍立委王義川陪同下前往群賢101會議室報到。對於媒體詢問民進黨團幹部後續佈局，柯表示，今天黨團會行文所有成員，讓有意願擔任「六長」的請來登記。媒體追問9月開議後是否續任總召，柯僅說：「到明年2月1日。」隨即搭車離去。

大罷免落幕，總統賴清德日前表態「黨團改選會更符合社會的期待」，民進黨也發動立委連署黨團改組，被外界解讀要「逼宮」柯建銘。

對此，柯建銘今被詢及總統府秘書長潘孟安找他談話，他僅表示，所有該講的話他都寫在臉書上，其他沒有進一步說明，不必再問這題。媒體續追問，賴總統要他退居第二線？柯則說：「子虛烏有，臉書上寫得很清楚，不要再問。」

對於民進黨團幹部後續佈局，柯建銘則說，今天是9月1日報到日，黨團會行文所有成員，讓有意願擔任「六長」的請來登記，為期一週，這是一定要的黨團具體作為，到最後看登記情形再來協商，組織新的隊伍出來。

柯建銘受訪後轉身離去，媒體趨前追問：「9月19日（擬開議日）之後還有信心（擔任總召）嗎？」等問題，柯僅說：「到明年2月1日。」隨即搭車離去。

