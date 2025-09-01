全程出席藍黨團就職典禮 柯建銘遞「橄欖枝」：法案別違法違憲都可談

國民黨團上午舉行「第11屆第4會期黨團幹部就職典禮」，民進黨團總召柯建銘、立委王義川、民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿等人到場祝賀。（記者方賓照攝）

2025/09/01 12:07

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院今日迎來新會期，國民黨團也舉行黨團幹部就職典禮，民進黨團總召柯建銘不僅送上花籃祝福，也親自到場全程參與。柯建銘在會中強調，他今天與立委王義川到場是遞橄欖枝，接下來要走進入新的境界，大家理性務實對待國會事項，共同追求國家進步跟發展，這是共同目的。

會後面對媒體追問總召任期？柯建銘表示，到明年2月1日。

請繼續往下閱讀...

國民黨團上午舉行「第11屆第4會期黨團幹部就職典禮」，民進黨團總召柯建銘、立委王義川、民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿等人到場祝賀。傅崐萁致詞時說，先請30多年的老朋友、一代真男人、真性情，雖然有張牙舞爪時候，但也有溫馨的一面，給民進黨柯建銘「萬年總召」掌聲一下。

柯建銘表示，他不是一代真男人，是古今奇男子，傅總召及各位朝野勞苦功高的立委大家好，今天他來這裡，與各位有說有笑，也和黃國昌也一起聊。他強調，自己與王義川今天過來，最主要是來遞橄欖枝，雖然明知山有虎、偏向虎山行，兩軍交戰不斬來使。

「我們共同方向目標都是一致，大罷免不論成功失敗，在這講成功失敗都壞感情、都過去了！」柯建銘說，接下來要走進入新的境界，大家理性務實對待國會事項，共同追求國家進步跟發展，這是共同目的。

柯建銘說，感謝上週五傅總召、黃總召都是在可談方向、面向談，本會期開始是總預算會期，希望大家共同合作，回到穩定發展進步方面，讓總預算順利；當然也有法案，只要不要違法、違憲都可以談，「傅總召講說什麼叫違法違憲，我們各自定義」；傅崐萁也附和說：「各自表述」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法