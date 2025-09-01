接任國安會副秘書長 趙怡翔：義不容辭全力以赴為國安外交打拚

台北市議員趙怡翔接任國安會副秘書長，即將投入國家安全的任務。（記者何玉華攝）

2025/09/01 11:40

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市議員趙怡翔接任國安會副秘書長，即將正式投入國家安全的任務，今天上午向市議會提出辭呈，缺額無須補選，下午將舉辦感恩茶會。趙怡翔表示，市政議題建立在維護台灣的民主與國家安全之上，感謝賴總統的肯定，他義不容辭也會全力以赴，共同為台灣國安、外交打拚。

趙怡翔表示，過去這段時間很榮幸有機會在台北市議會服務，致力完成對市民的各項政見，從推動交通改革及城市外交，到爭取幼教資源及公園綠地，看到很多成果也累積很大動能，然而他很清楚，市政議題即便重要，一切仍建立在維護台灣的民主與國家安全之上。

趙怡翔指出，身為民意代表，必須正視台灣處在的複雜地緣環境，以及所面臨的艱困挑戰，這也是為什麼，今天上午他已向台北市議會提出辭呈，也向民進黨團辭去黨團幹部工作，即將正式投入國家安全的任務，感謝賴總統的肯定，讓他有機會將過去累積的國際經驗，用於協助國安團隊的工作，義不容辭、全力以赴，共同為台灣的國安與外交打拼。

他提到，要離開自己熱愛的工作，承擔另一項責任，這決定並不簡單，而過程中要謝謝的人實在很多，包括議員同仁共同合作推動市政建設，將是他在未來崗位上持續秉持的精神，如果市政可以不分政黨或顏色，對守護國家安全更應該要有共識與共鳴，並與市府將師大路打造成全國模範道路、完成全國首版道路設計手冊，將開工的大安路、安居街、延吉廢鐵道改造及許多其他建設。

趙怡翔表示，最重要的，是持續陪伴他、栽培他的大家，後援會前輩一路來支持一位沒有家庭背景的青年參政，大安文山區的市民讓他有機會實現理想，如今完成超過40項具體成績，即便離開議會，服務都不會中斷，文山服務處及選區主任繼續留在崗位上，好戰友顏若芳、林延鳳也同意承接未來服務處的選服案及政策推動。

趙怡翔說，辦公室執行長劉品妡將投入選區服務，傳承服務的棒子，全力爭取選區的市民支持，接下來他會更加努力，與執政團隊共同守護國家安全，拓展台灣與國際夥伴的合作。

