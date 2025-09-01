中國93閱兵舉槍桿子說話 藍營政要出席名單曝

今年是抗戰勝利80週年，中共將於下週三舉行九三大閱兵，針對有無台灣人士及政要受邀參加，中國國台辦表示，將邀請包括台灣民眾在內的各界代表人士出席。（彭博檔案照）

〔記者陳昀／台北報導〕中國9月3日將在天安門廣場舉行所謂的「抗戰勝利80週年閱兵」舉高槍桿子說話，並意圖竄改全球二戰史觀、主張台灣主權，我方掌握，國民黨前主席洪秀柱、前秘書長李乾龍及中常委何鷹鷺等人擬赴會。國安人士示警，我國政要高調參與，將對北京及國際釋出錯誤訊號，相關政黨應明確表達這不代表國人立場，確保我國主權不被誤解。

中國93閱兵典禮集結俄羅斯總統普廷、北韓勞動黨總書記金正恩、伊朗總統佩澤希齊揚等形象高度爭議的威權國家領袖出席，上演「邪惡軸心」（CRINK）的威權同學會，國安人士分析，中國藉由集結俄羅斯、北韓、伊朗、白俄羅斯等「反西方」國家領袖，在閱兵中展示軍事與外交意圖，意在強化與西方對抗的象徵聯盟形象，向西方釋放強烈的團結訊號與抗拒姿態。

據國安單位掌握，台灣多位統派及泛藍人士已確認或計畫出席，擬出席名單包含國民黨前主席洪秀柱、國民黨前秘書長李乾龍、國民黨中常委何鷹鷺；其他包含新黨主席吳成典率副主席李勝峯與10餘名黨員參加、勞動黨主席吳榮元、統一聯盟黨副主席李尚賢、台南市黃埔三軍五校校友會創會理事長李春峰率會員與眷屬共10餘人參加。

國安人士指出，洪秀柱、李乾龍、何鷹鷺都是國民黨中常委層級以上的重要人士，若台灣政黨人士高調參與該活動，尤其是國民黨政要，恐讓國際社會誤解國民黨，乃至台灣主要政黨對中方閱兵，以及中華人民共和國對台立場存在默許或認同，引發外交形象混淆與爭議。

國安人士強調，中國藉由竄改二戰及抗日作戰史實，宣稱台灣主權屬於中華人民共和國，台灣最大政黨的前主席、前秘書長及現任中常委卻公然與會，將對北京及國際社會釋出錯誤訊號，相關政黨應明確表態出席者的行為不代表台灣與國人立場。確保國際社會不誤解台灣的民主政治與主權立場。

