稱公投綁大選昔為綠營主張 黃國昌：輸到脫褲才火速修法

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/09/01 11:23

〔記者謝君臨／台北報導〕今天是立法院第11屆第4會期立委報到日。對於中選會主委李進勇認為，「公投綁大選」將重演2018年選務亂象傷害民主，民眾黨立委黃國昌批評，李恬為民進黨早期民主前輩，「公投綁大選不是民進黨過去20幾年的主張嗎？」並稱當時修法是因為民進黨「輸到脫褲」，選輸翻桌，利用當時國會優勢火速完成立法。

黃國昌日前表示，新會期民眾黨會在立法院推動「公民投票法」修法，讓公投與選舉合併舉行。對此，李進勇受訪指出，現行辦法將公投、選舉脫鉤為2019年立法院修正通過的，實施至今無窒礙難行之處，為了讓選務能單純，避免重演2018年的選務亂象傷害民主，中選會傾向維持現有制度。

請繼續往下閱讀...

對此，黃國昌批評，李進勇恬為民進黨較早期的民主前輩，過去推動公投民主，要提升人民投票率，「公投綁大選不是民進黨過去20幾年的主張嗎？」其實2018年真正促使民進黨將公投綁大選改掉，重新變鳥籠的原因，不是選務混亂，而是因為民進黨輸到脫褲，選輸翻桌，利用當時國會優勢火速完成立法。

黃國昌說，現在民眾黨想要把公投從鳥籠放出來，民進黨又開始找一些似是而非的理由想要推托，李進勇回去複習一下民進黨公投民主的歷史，當中選會主委當成這樣，丟人現眼。

對於本會期優先法案，黃國昌指出，開議前一天民眾黨團會會正式舉行記者會，8位委員全體對社會做完整說明。上一會期雖經過3個月延會，但一開始被民進黨杯葛院會浪費太多時間，很多重要民生經濟法案，包括營養午餐法、外送員權益專法、國內移轉投票法治、司法改革相關法案被擱置。

黃國昌批評，因為民進黨癱瘓院會太久，浪費很多寶貴時間，幾個月下來民進黨在立法院只剩下「大罷免、大成功」，現在大罷免結束了，看不到大成功，只有看到「大烙賽」，希望民進黨記取教訓，不要浪費寶貴院會時間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法