    談國民黨主席選舉 李四川：年輕人願意承擔是好事

    台北市副市長李四川曾擔任過國民黨秘書長。（資料照）

    台北市副市長李四川曾擔任過國民黨秘書長。（資料照）

    2025/09/01 11:19

    〔記者何玉華／台北報導〕國民黨主席朱立倫宣布交棒，預計在今年10月進行改選，人氣最高的台中市長盧秀燕表態不參選，前台北市長郝龍斌則在思考中，立委羅智強則已宣布要參選；曾擔任過國民黨秘書長的台北市副市長李四川說，黨主席並不一定非要哪一個人做，其餘的都不可以，有年輕人願意出來承擔，是好事。

    李四川8月31日晚間接受網路節目「下班瀚你聊」專訪，回憶2015年1月出任黨秘書長「有點像闖入叢林的小白兔」，因為從未在黨務系統工作過；他形容，市政工作是「做事」，在黨裡面是「做人」。

    李四川提及當年鼓勵年輕人加入國民黨，在一次座談會被年輕朋友問到，為什麼要加入國民黨而不是民進黨？他回答說，「要你們加入國民黨，不是要去打敗民進黨，而是要改變國民黨」，所以現在看到立法院有很多國民黨年輕人，是好事，有年輕人要出來選黨主席、願意承擔，也是好事。

    李四川說，當時他就說，國民黨最大的問題是老人不退，年輕人不敢挑戰。他所謂的老人不退，不是年紀大了必須退，而是思考模式、觀念不符合社會，為了提拔年輕人，這些人就應該退到後面，讓年輕人往前走。甚至他也常跟台北市長蔣萬安說，「我隨時可以退下來，讓年輕人學習」，蔣萬安說「不行」，但他認為，「沒有不行，做了就行」，應該讓年輕人有這個位置、工作，久而久之就會有經驗，經驗不是從書本上馬上就可以學習。

    李四川表示，有人認為年輕人選黨主席，有要去募款、財務的問題。他認為，國民黨黨主席選舉不要老是去談財務的問題，財務跟主席的領導會有相當大的關係；主席的領導如果沒辦法得到全民的支持、信任，全民看這個黨沒有希望，財務永遠都沒有辦法辦理；若黨主席可以得到全民的支持、信任，有希望，認為取得政權後可以將國家帶到和平安全、社會安居樂業，自然就會有人去投資資源，就不必要去考慮財務的問題。

    圖
    圖
