趙怡翔接任國安會副秘書長 請辭北市議員不需補選

總統府今天公布國家安全會議新任人事，總統特聘台北市議員趙怡翔接任國安會副秘書長，任命即日起生效。據悉，趙怡翔請辭議員流程正在進行，他下午將舉辦感恩茶會感謝支持者。（資料照）

2025/09/01 11:01

〔中央社〕總統府今天公布國家安全會議新任人事，總統特聘台北市議員趙怡翔接任國安會副秘書長，任命即日起生效。據悉，趙怡翔請辭議員流程正在進行，他下午將舉辦感恩茶會感謝支持者。

總統府今天發布新聞稿，為強化國際、區域情勢、境外敵對勢力滲透及灰色地帶挑戰之因應，總統賴清德任命4名國安團隊新職，包括原國安會副秘書長徐斯儉及副秘書長劉得金出任諮詢委員，趙怡翔、總統府發言人李問接任國安會副秘書長職務，這項任命將自即日起生效。

對此，趙怡翔辦公室上午僅在媒體群組發文表示，趙怡翔將於下午3時在文山區舉辦感恩茶會。

據了解，針對議員職務請辭部分，趙怡翔團隊在總統府發布人令後才開始啟動作業流程。

台北市議會告訴中央社記者，目前尚未收到趙怡翔相關請辭文件，除非文件上有註明請辭日期，否則只要確定收文後，請辭當天即刻生效。

同時，根據地方制度法規定，議員辭職、去職或死亡，缺額達總名額3/10以上，或同一選舉區缺額達1/2以上時，才辦理補選，由於趙怡翔請辭後，缺額仍未達補選條件，所以不需進行補選。

