馬英九等指標人物出席中國93閱兵將查辦 朱立倫：兩岸訪問一定要守法

國民黨主席朱立倫接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2025/09/01 10:54

〔記者林欣漢／台北報導〕我官員近日警告，曾任政務官的國民黨人士，或指標性人物前往中國參加九三閱兵，將依法查辦，包括前總統馬英九、前立法院副院長洪秀柱等人。國民黨主席朱立倫今日受訪表示，相關兩岸的訪問都一定要遵守政府通過的法律，在法律的規範之下，不用去禁止任何的個人，但是只要從事相關重要公職，一定要遵守相關法律。

陸委會指出，依兩岸條例第9條之3規定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與中國黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體所舉辦之慶典或活動。

官員也表示，政府已提出3項基本立場，一、禁止中央與地方政府人員出席中共「九三閱兵」活動。二、禁止曾任國防、外交、大陸事務或國安相關機關的特定身分人員出席，違者依法懲處。三、全體國人勿參加中共「九三閱兵」，若私下與中方有合作行為，例如配合進行宣傳，將依兩岸條例裁罰。

朱立倫今日率領國民黨內人士，一同前往國民革命忠烈祠致敬，並紀念抗戰勝利暨台灣光復80週年。會後並接受媒體聯訪，媒體詢問，國民黨在兩岸間會扮演什麼樣的積極角色？對此，朱立倫說，大家要認清一個事實，抗戰是中華民國政府領導的，國民黨、蔣中正委員長領導的抗戰，中共有參與，但是領導的是國軍、國家，尤其是我們的政府，這是很清楚的歷史不容扭曲，相關兩岸的訪問都一定要遵守政府通過的法律，在法律的規範之下，不用去禁止任何的個人，但是只要從事相關重要公職，一定要遵守相關法律。

朱立倫表示，今年是抗戰勝利暨台灣光復80週年，對中華民國是非常具有歷史意義的日子，中華民國國軍浴血抗戰，一定要緬懷先烈，全國一起慶祝抗戰勝利、紀念這個偉大的日子，今日特別來忠烈祠向所有先烈致敬，尤其是抗戰期間犧牲奉獻的近300萬國軍將士表達最崇敬的敬意，他們捍衛中華民國、守護所有國人，這是我們要感念緬懷的，歷史不容扭曲、遺忘，一定要正確的面對歷史，全國上下尤其是中華民國政府、國家領導人一定要有這樣的基本態度，要共同來紀念抗戰勝利暨台灣光復80週年。

國民黨主席朱立倫（中）率領國民黨內人士，一同前往國民革命忠烈祠致敬，並紀念抗戰勝利暨台灣光復80週年。（記者田裕華攝）

